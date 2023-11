65 nghìn tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, tỷ giá "bốc hơi"

Trong tuần này, 65 nghìn tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND ngay trong phiên đầu tuần đã có sự điều chỉnh mạnh.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua với kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất và có 56,75 nghìn tỷ đồng tín phiếu trúng thầu. Lãi suất trúng thầu ở mức 1,50% (tăng 5 điểm cơ bản so với cuối tuần liền trước).

Cùng với 46,9 nghìn tỷ đồng đáo hạn, tổng khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường tăng lên mức 203,2 nghìn tỷ đồng (từ mức 193,3 nghìn tỷ).

Đối với lãi suất liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm tuần qua hạ nhiệt nhanh chóng và về vùng 1% – giảm 30 điểm cơ bản so với tuần trước đó. Đáng chú ý, chênh lệch giữa lãi suất VND-USD kỳ hạn qua đêm qua về mức -400 điểm cơ bản và áp lực phát hành tín phiếu với khối lượng lớn hơn từ Ngân hàng Nhà nước sẽ cao hơn khi trong tuần này sẽ ghi nhận thêm 65 nghìn tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 7,1% so với cuối năm 2022 (tăng nhẹ so với mức 6,9% vào cuối tháng 9). Ngân hàng Nhà nước cho biết, đang rà soát để xem xét tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng có nhu cầu.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp thường kỳ tháng 10, Ngân hàng Nhà nước cho biết mức lãi suất trung bình của những khoản cho vay mới giảm khoảng 200 – 220 điểm cơ bản so với cuối năm 2022 – cao hơn mức mục tiêu giảm khoảng 150 điểm cơ bản theo Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất cho những khoản vay hiện tại có tốc độ giảm chậm hơn do độ trễ với lãi suất huy động. Đáng chú ý, mức lãi suất trung bình (tính chung khoản vay mới và cũ) của một số ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước giảm mạnh như Vietcombank (5,94% - giảm 175 điểm cơ bản so với cuối năm 2022) hay BIDV (6,46% - giảm 259 điểm cơ bản).

Trên thị trường ngoại hối, trong cuộc họp FOMC tháng 11, như kỳ vọng, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã không thay đổi lãi suất điều hành và thông điệp đưa ra đã phần nào bớt "diều hâu". Mặc dù Fed vẫn duy trì mức lạm phát mục tiêu dài hạn là 2%, sự thắt chặt điều kiện tín dụng cho các hộ tiêu dùng và doanh nghiệp dường như đang tác động lên hoạt động kinh tế và Fed khẳng định sẵn sàng điều chỉnh quan điểm CSTT cho phù hợp, nếu rủi ro xuất hiện có thể cản trở quá trình đạt được mục tiêu. Đối với số liệu kinh tế, chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ đều hạ nhiệt rõ rệt, cũng như số liệu về tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 đã tăng nhẹ lên 3,9% - từ mức 3,8% trong tháng 9.

Theo các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán SSI, điều này đã giúp thị trường đặt kỳ vọng cao hơn về mức độ Fed sẽ hạ lãi suất trong năm 2024 (tổng 75-100 điểm cơ bản, từ mức 50-75 điểm cơ bản trước đó). Đồng USD (thông qua chỉ số DXY) vì thế cũng hạ nhiệt nhanh chóng.

Nguồn: SSI

Trên thị trường trong nước, diễn biến tỷ giá USD/VND hầu như đi ngang do biến động của VND thường có độ trễ. Trên thực tế, tỷ giá liên ngân hàng kết tuần ở vùng 24.570 VND/USD – không có thay đổi so với tuần trước đó. Tương tự, tỷ giá niêm yết của Vietcombank và tỷ giá tự do cũng đóng cửa không có nhiều khác biệt, ở vùng 24.600- 24.700 VND/USD.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đầu tuần này, tỷ giá niêm yết của Vietcombank đã có điều chỉnh tương đối mạnh khi giảm 170 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Tâm điểm đáng chú ý trong cuối tuần qua là Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 12/2023 sửa đối Thông tư 06/2013 hướng dẫn về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường và hoạt động xuất, nhập khẩu vàng. Thông tư mới bổ sung thêm trách nhiệm của Sở Giao dịch trong hoạt động thanh toán mua, bán vàng miếng và quản lý tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong xác nhận giao dịch. Các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, việc sửa đổi này có thể là tiền đề cho Chính phủ sửa đổi Nghị định 24/2012 về chính sách quản lý vàng thông qua việc tăng nguồn cung cho thị trường vàng miếng. Giá vàng SJC trong nước trong phiên giao dịch đầu tuần đã giảm 2,5 triệu đồng/lượng.