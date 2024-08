ABBank báo lãi hơn 582 tỷ đồng nửa đầu năm, thực hiện 58% kế hoạch

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ABBank ghi nhận lãi trước thuế đạt hơn 582 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, nhà băng này đã thực hiện tới hơn 58% kế hoạch lãi năm.

Trong quý II/2024, ABBank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng nhẹ từ 776,5 tỷ lên gần 794 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Điểm khởi sắc đến từ hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận tăng gần gấp đôi lên hơn 440 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản thu ngoài lãi ghi nhận suy giảm đến từ: Hoạt động dịch vụ giảm 45,3% xuống 84,6 tỷ; Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 63% xuống gần 1,8 tỷ đồng và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 15,1 tỷ trong khi cùng kỳ khoản mục này lãi tới gần 81 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ABBank tiết giảm chi phí hoạt động 5,5% xuống còn hơn 520,3 tỷ đồng. Trong kỳ, nhà băng này cũng tiết giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 33,8% xuống còn hơn 462 tỷ đồng.

Cuối cùng, ABBank báo lãi trước và sau thuế đạt gần 389,9 tỷ đồng và hơn 311,4 tỷ đồng, cả 2 đều gấp tới 6 lần so với quý II/2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ABBank ghi nhận lãi trước thuế đạt hơn 582 tỷ đồng, giảm 14% so với kết quả thực hiện được nửa đầu năm trước. Tuy nhiên, so với kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng thì nhà băng này đã thực hiện tới hơn 58% kế hoạch lãi năm.

Tính đến hết ngày 30/6/2024, ABBank ghi nhận tổng huy động bảng cân đối đạt 135.086 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 131.784 tỷ đồng, cùng hoàn thành 94% chỉ tiêu được giao trong năm 2024. ABBank đã trích lập 640 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng thêm hơn 10,36% so với cùng kỳ.

Chất lượng tài sản của ABBank được đảm bảo với tỷ lệ nợ xấu cuối quý II được duy trì dưới 3% theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của NHNN.

Bên cạnh đó, ABBank tiếp tục thể hiện là Ngân hàng có hệ số an toàn vốn tốt khi duy trì chỉ số CAR ở mức 12,1%, tăng 1.0% so với cuối năm 2023 và cao hơn so với yêu cầu tối thiếu (>= 8%) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Số lượng khách hàng sử dụng ngân hàng số và số lượng giao dịch trực tuyến trên ngân hàng số tiếp tục tăng trưởng tốt sau 6 tháng đầu năm 2024, lần lượt tăng 4,77% và 98,18% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả trên thể hiện chuyển biến tích cực trong kết quả kinh doanh quý II trong bối cảnh thị trường vẫn còn khó khăn đồng thời thể hiện sự dịch chuyển và tăng trưởng tốt trên kênh số của nhóm khách hàng cá nhân (KHCN) tại ABBank.

Trong nửa đầu năm 2024, ABBank đưa ra nhiều gói vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp SME như: gói vay "Am hiểu ngành nghề - Giải pháp ưu việt" cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp trong ngành Dược phẩm và Trang thiết bị y tế; gói vay "X2 lợi ích – Vững bước thành công" dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp; gói tín dụng "Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp" với lãi suất ưu đãi và hạn mức lên đến 5000 tỷ đồng; chương trình đồng hành về phí xuyên suốt năm 2024 "Tài khoản 0 phí – Giao dịch như ý" được các doanh nghiệp đón nhận tích cực; Chương trình Doanh nghiệp thân thiết (Loyalty SME).