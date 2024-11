ABBANK được vinh danh ngân hàng có "Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc 2024"

Ngày 14/11/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự được nhận giải "Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc 2024" do JP Morgan trao tặng.

Giải thưởng ghi nhận sự xuất sắc trong việc xử lý tự động các điện thanh toán quốc tế - với tỉ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn xuyên suốt năm 2024 lên tới 98% của ABBANK; đồng thời ghi nhận sự xuất sắc trong nghiệp vụ của tập thể cán bộ nhân viên mảng thanh toán quốc tế của Ngân hàng.

Tại buổi trao giải, ông Lại Tất Hà – Phó Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: "Sự ghi nhận và vinh danh từ một tổ chức quốc tế lớn và uy tín như JP Morgan là một minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, giải pháp cho khách hàng của ABBANK. Đây là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đội ngũ để có thể mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu nhất."

"ABBANK là một trong những đối tác quan trọng của JP Morgan. ABBANK có hạ tầng công nghệ cùng chất lượng dịch vụ ổn định, đặc biệt nhất là sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ cán bộ nhân viên trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối. JP Morgan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh doanh toàn diện cùng ABBANK trong thời gian tới để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng hai bên", bà Phan Bích Vân - Tổng Giám đốc JP Morgan Việt Nam chia sẻ về kế hoạch hợp tác song phương.

Với bề dày hơn 31 năm trong hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại, ABBANK có quan hệ hợp tác với hơn 300 ngân hàng đại lý tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay ngoài tài trợ vốn lưu động, ABBANK còn cung cấp cho khách hàng xuất nhập khẩu nhiều sản phẩm dịch vụ khác như UPAS L/C, chiết khấu bộ chứng từ, bảo

lãnh, tái phát hành L/C, xác nhận L/C… Lựa chọn phương châm hoạt động "lấy khách hàng làm trọng tâm cho mọi hoạt động kinh doanh", ABBANK luôn chủ động đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp thông qua các gói tín dụng ưu đãi, lãi suất hấp dẫn, tài trợ thương

mại… giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu kịp thời bổ sung nguồn vốn phục vụ công tác mở rộng, phát triển kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Cùng với các giải pháp tài chính phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, ABBANK cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi về phí đối với dịch vụ thanh toán quốc tế dành cho doanh nghiệp như: Miễn phí chuyển tiền quốc tế chiều đi cho các giao dịch được thực hiện trên nền tảng ngân hàng số cho doanh nghiệp ABBANK Business, Miễn/giảm tới 100% phí thanh toán quốc tế cho một số dịch vụ như chuyển tiền quốc tế, tài trợ thương mại khi giao dịch tại quầy; cùng các ưu đãi hấp dẫn về tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Bên cạnh giải thưởng do JP Morgan trao tặng, trước đó mảng hoạt động thanh toán quốc tế của ABBANK cũng đã được các đối tác quốc tế lớn và uy tín vinh danh, trao tặng chứng nhận. Năm 2022, ABBANK cũng vinh dự được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trao giải thưởng "Trade Deal of the Year 2022" nằm trong khuôn khổ chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng toàn cầu (TSCFP Awards 2022). Giải thưởng "Trade Deal of the Year" được bình chọn nhằm vinh danh ngân hàng có thành tích về giao dịch nổi bật nhất trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, được ADB xem xét và đánh giá trên tổng số số hơn 240 ngân hàng thành viên tham gia Chương trình tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu (Trade and Supply Chain Finance Program – TSCFP).

Giải thưởng "Chất lượng điện Thanh Toán Quốc Tế Xuất Sắc của JP Morgan 2024" (2024 U.S. Dollar Clearing Quality Recognition Award for Outstanding Achievement of Best-in- Class by JP Morgan) được JP Morgan – ngân hàng có quy mô Tổng Tài sản lớn nhất nước Mỹ trao tặng cho ABBANK vào ngày 14/11/2024. JP Morgan đã, đang và sẽ luôn là đối tác hợp tác toàn diện và lâu bền từ nhiều năm nay với ABBANK trong mảng thanh toán quốc tế, chuyển tiền và kinh doanh ngoại hối.