ABBANK: Quý I đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Trong quý I, dư nợ tín dụng của ABBANK đã tăng trưởng gần 3% nhưng dư nợ nhóm khách hàng cá nhân đã tăng đến 15,7% so với hồi đầu năm.

Theo tin từ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), kết thúc quý I, ABBANK đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 4% so với kế hoạch Quý I; Tổng tài sản đạt 97.899 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các số liệu kinh doanh khác cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, dư nợ tín dụng đạt 71.455 tỷ đồng, tương đương tăng gần 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 33.816 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 15,7% so với đầu năm; dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 15.211 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 1% so với đầu năm. Tổng huy động từ khách hàng đạt 77.619 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ lệ nợ xấu của ABBANK vẫn duy trì sự kiểm soát ở mức 2% trên tổng dư nợ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng số AB Ditizen của ABBANK đã cũng có sự tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua. Tại thời điểm hết quý I/2021, ABBANK ghi nhận số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số đạt 126.000 khách hàng, tăng 273% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự kiện Roadshow "Công dân số – Ditizen ngập phố" vừa diễn ra tại 15 tỉnh thành trên cả nước cũng đã giúp ABBANK tạo được tiếng vang tốt và tiếp cận được khoảng 20.000 khách hàng mới.

Ông Lê Hải - Tổng Giám đốc ABBANK cho biết, phục vụ cho mục tiêu tiên quyết là phát triển ngân hàng bán lẻ, ABBANK sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển mảng dịch vụ ngân hàng số, tối ưu hóa các sản phẩm tín dụng với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và củng cố nguồn lực tài chính cho các dự án nâng cao chất lượng dịch vụ cốt lõi.