ABBANK trình kế hoạch lợi nhuận tăng 95%, không chia cổ tức năm 2023

HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK; UPCoM: ABB) trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 95% so với kết quả năm 2023.

Theo tài liệu, HĐQT ABBANK đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Huy động từ khách hàng và dư nợ tín dụng lần lượt ở mức 113.349 tỷ đồng và 116.272 tỷ đồng, đều tăng 13%. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 3%.



Ảnh: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ABBANK năm 2024.

Bên cạnh đó, HĐQT ABBank đưa ra kế hoạch tăng trưởng 5 năm (2024 - 2028) với mục tiêu đến cuối năm 2028, tổng tài sản đạt 420.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 8.200 - 10.000 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường đạt 57.000 - 68.000 tỷ đồng.

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm của ABBank ghi nhận hơn 398 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 là 298,7 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của ABBANK là gần 1.841 tỷ đồng. ABBANK muốn để lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối này nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai.

Về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, ABBANK không phát hành thêm cổ phiếu Chương trình ESOP bán cho CBNV do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi, thị giá cổ phiếu ABB sụt giảm. HĐQT cho biết, việc phát hành cổ phiếu trong bối cảnh đó sẽ không đạt được mục tiêu gia tăng lợi ích đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân tài, đợt phát hành sẽ khó thành công. Do đó, ABBANK đã không triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

ABBANK báo lãi 513 tỷ đồng trong năm 2023

Ngày 21/3/2024, HĐQT ABBANK vừa công bố quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2024. Vào tháng 2/2024, HĐQT ABBANK cũng miễn nhiệm một phó tổng giám đốc khác theo nguyện vọng cá nhân là ông Đỗ Lam Điền (sinh năm 1973) sau 5 năm gắn bó. Trước đó, trong tháng 1/2024, ABBANK cũng đã miễn nhiệm cùng lúc 2 thành viên Ban điều hành là ông Nguyễn Hồng Quang và ông Nguyễn Khánh Phúc.

Năm 2023, ABBANK ghi nhận tổng huy động từ khách hàng đạt 100.054 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2022, vượt 7% kế hoạch năm 2023. Tổng dư nợ đạt 102.448 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022, đạt 105,2 kế hoạch năm đề ra.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt 513 tỷ đồng, giảm 69,6% so với năm 2022, đạt 18,2% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,17%, đảm bảo dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hội đồng quản trị cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ABBANK sụt giảm sâu so với kế hoạch đề ra nguyên nhân là do công tác lập kế hoạch chưa sát thực tế; phải thoái dự thu lãi trái phiếu đầu tư đáo hạn chưa được thanh toán, thoái lãi dự thu các khoản cho vay do phát sinh nợ quá hạn; dự phòng rủi ro tín dụng phải trích lập tăng cao. Ngoài ra, trong năm qua, Ngân hàng cũng dành nhiều nguồn lực để thực hiện chuyển đổi nâng cao hiệu quả hoạt động...

Phiên sáng ngày 27/3, cổ phiếu ABB niêm yết ở mức 8.000 đồng/cp.