ABIC chi trả bồi thường hơn 11 tỷ đồng bảo hiểm cháy nổ cho một công ty ở Quảng Ngãi

Hiện nay, Công ty Bảo hiểm Agribank đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an tín dụng, bảo hiểm Bảo an tài khoản, Bảo an chủ thẻ, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, xe máy, nhà tư nhân... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.