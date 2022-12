ACBS: Lãi suất điều hành có thể tăng đến 2 điểm % trong năm 2023

ACBS cho rằng NHNN có thể nâng lãi suất điều hành thêm 0,5 điểm % vào cuối năm 2022 và tăng thêm 1-2 điểm % vào năm 2023. Lãi suất liên ngân hàng có thể tăng thêm 0,5-1 điểm % trong tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán ACB (ACBS), chuyên gia kỳ vọng lãi suất chính sách chính có thể tăng dần 0,5 điểm % vào cuối năm 2022 và tăng thêm 1-2 điểm % vào năm 2023.

Về lãi suất liên ngân hàng, các chuyên gia cho rằng thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ duy trì ở mức hiện tại để hỗ trợ VND từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Vì vậy, theo ACBS, dự kiến lãi suất liên ngân hàng có thể tăng thêm 0,5-1 điểm % trong tháng cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, ACBS cũng kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục duy trì chênh lệch lãi suất VND và USD liên ngân hàng dương để hỗ trợ tỷ giá VND/USD. Do đó, với việc lãi suất điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cao và cao hơn về cuối năm, các chuyên gia không kỳ vọng NHNN sẽ hạ nhiều lãi suất liên ngân hàng trong những tháng tới.

(Nguồn: ACBS)

Về tỷ giá, ACBS nhận định áp lực mất giá của VND trong năm 2023 dự kiến sẽ thấp do nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên là do đồng USD suy yếu trong thời gian gần đây đã góp phần làm cho VND mạnh lên, do đó ACBS dự báo xu hướng này có thể tiếp tục do Fed dự kiến sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm 2023 và có thể dừng tăng lãi suất trong nửa cuối năm 2023.

Tiếp theo, lượng kiều hối về TP HCM dự kiến đạt 6,8 tỷ USD trong năm 2022 (tăng so với 6,5 tỷ USD trong năm 2021).

Bên cạnh đó, FDI giải ngân dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi giải ngân vốn FDI 11 tháng đầu năm 2022 tăng 15,1% so với cùng kỳ, đạt 19,7 tỷ USD;

Ngoài ra, trong bối cảnh Fed dự báo rằng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 của Mỹ sẽ tiếp tục tăng 0,5% vào năm 2023. Do đó, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, một trong những nguồn cung cấp USD chính, có thể vẫn khả quan vào năm 2023, mặc dù tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại.

Nguyên nhân cuối cùng là NHNN niêm yết lại tỷ giá mua USD (là tỷ giá NHNN mua USD từ các ngân hàng thương mại). Đây là một thông tin tích cực đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Động thái này báo hiệu NHNN sẽ bắt đầu mua lại ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại có trạng thái ngoại tệ dương.

“Đây là thông tin rất tốt cho thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong thời điểm này bởi nếu NHNN mua vào USD sẽ trực tiếp bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng, giúp giảm bớt sự thiếu hụt thanh khoản cho hệ thống”, ACBS nhận định.

Nhìn chung, các chuyên gia nhận định VND có thể tăng giá nhẹ trong nửa sau 2023.