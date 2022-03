Agribank đồng hành cùng người dân nuôi bò tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Cán bộ Agribank Chi nhánh Đức Hòa – Long An tham quan Mô hình điểm xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020 của ông Lê Thanh Tuấn, địa chỉ tại Ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: MK