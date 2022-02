Ấn Độ đưa thêm 54 ứng dụng vào danh sách cấm, xoá sổ 16 tỷ USD lợi nhuận của Trung Quốc

Hôm qua, chính phủ Ấn Độ đã chặn quyền truy cập vào 54 ứng dụng di động, chủ yếu đến từ Trung Quốc, do lo ngại về an ninh. Trong khi đó, các thương nhân Ấn Độ kêu gọi cấm cả ứng dụng Shopee của Sea Ltd (SE.N) trụ sở tại Singapore nhưng lại có 18,7% cổ phiếu sở hữu bởi tập đoàn Tencent Trung Quốc.

Kể từ khi bắt đầu căng thẳng chính trị với Trung Quốc vào năm 2020 sau một cuộc đụng độ biên giới đến nay, danh sách cấm của Ấn Độ đã mở rộng lên đến 321 ứng dụng. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã chặn 59 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm cả TikTok. Ảnh: Dado Ruvic

Ấn Độ tin rằng dữ liệu cá nhân của người dùng đã được gửi qua ứng dụng đến các máy chủ ở Trung Quốc. Một trong những nguồn tin ẩn danh từ chính phủ cho biết: "Việc thu thập như vậy sẽ cho phép khai thác, đối chiếu, phân tích và lập hồ sơ dữ liệu, có khả năng bị các phần tử thù địch với chủ quyền và toàn vẹn của Ấn Độ và cho các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia". Vì vậy, hôm qua, Ấn Độ đã chặn thêm quyền truy cập của 54 ứng dụng di động, chủ yếu là của Trung Quốc nhưng cũng bao gồm cả trò chơi di động Free Fire của Sea Ltd (SE.N) có trụ sở tại Singapore. Theo thống kê, với việc chặn thêm 54 ứng dụng di động vào danh sách cấm, Ấn Độ đã xóa sổ hơn 16 tỷ đô la doanh thu của Trung Quốc khỏi giá trị thị trường ở nước này. Sea Ltd, công ty internet Singapore có 18,7% cổ phần nắm giữu bởi nhà phát hành trò chơi hàng đầu Trung Quốc Tencent (0700.HK), phản biện rằng họ vẫn tuân thủ luật pháp Ấn Độ và không chuyển hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của người dùng nước này đến Trung Quốc. Những lo ngại của cổ đông sau lệnh cấm ở đất nước đông dân thứ hai thế giới đã dẫn đến sự sụt giảm 18,4% về cổ phiếu niêm yết tại Mỹ vào thứ Hai khi Free Fire nằm trong danh sách các ứng dụng bị cấm của Ấn Độ. Dù Sea đã tuyên bố với các cổ đông rằng sẽ nỗ lực đấu tranh để "vượt qua chuyện này" (lệnh cấm). Lệnh cấm còn gây cho Sea nhiều rắc rối hơn thế vì ứng dụng thương mại điện tử Shopee cũng của công ty này đang phải đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay của các thương nhân ở Ấn Độ mạnh mẽ hơn. Giới thương nhân Ấn cáo buộc Shopee đang có những hành vi gây tổn hại cho các giao dịch ngoại tuyến và cũng đến từ Sea Ltd giống như Free Fire. Ảnh: Reuters Nhà phân tích Oshadhi Kumarasiri của LightStream Research, người xuất bản trên nền tảng nghiên cứu Smartkarma, cho biết: "Lệnh cấm Free Fire có thể khiến cho Sea bị lỗ kép do lợi nhuận giải trí kỹ thuật số thấp hơn, đồng thời hạn chế khả năng của Sea trong việc tài trợ cho sự mở rộng của Shopee". Cuối cùng, ông Oshadhi Kumarasiri dự đoán lệnh cấm Free Fire có thể ảnh hưởng đến doanh thu từ 78 triệu đến 104 triệu USD mỗi quý của Sea. Và với Shopee trong tương lai, chính phủ Ấn Độ hoàn toàn có thể tiếp tục ra một lệnh cấm như vậy để chặn ứng dụng mua sắm trực tuyến này trong trường hợp giới thương nhân trong nước thắng thế.