Ảnh thực tế Hyundai Stargazer 2023 vừa ra mắt: Đối thủ nặng ký của Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross.

Phân khúc MPV 7 chỗ sẽ đón nhận "tân binh" Hyundai Stargazer 2023 trong thời gian tới nhằm cạnh tranh Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross.

Trong 4 năm trở lại đây, phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ ở Việt Nam đang trở nên vô cùng sôi động khi loạt mẫu xe mới trình làng. Ngoài Mitsubishi Xpander đã quen mặt, Toyota Veloz Cross, Avanza Premio vừa ra mắt thì Hyundai Stargazer 2023 sẽ là "tân binh" mới.

Hyundai Stargazer 2023 vừa ra mắt tại Indonesia và dự kiến sẽ về Việt Nam trong năm tới nhằm gia tăng sự lựa chọn cho người dùng.

Ảnh thực tế Hyundai Stargazer 2023

Trải nghiệm Hyundai Stargazer 2023. Ảnh OTOD.

Sau khi có màn chào sân chính thức, các Reviewer đã có dịp trải nghiệm thực tế Hyundai Stargazer 2023. Nhờ nền tảng khung gầm mới, Hyundai Stargazer 2023 có kích thước Dài x Rộng x Cao 4.460 x 1.780 x 1.695 (mm), chiều dài cơ sở 2.780mm.

Diện mạo của chiếc xe MPV 7 chỗ đến từ Hàn Quốc này khá thu hút với nhiều sự phá cách hơn các đối thủ đến từ Nhật Bản.

Điểm ấn tượng của đến từ lưới tản nhiệt mở rộng, đồ họa bên tro tạo hình vân sóng mang đến sự hiện đại cho xe. Kết hợp với đó là dải đèn LED định vị ban ngày của Hyundai Stargazer 2023 chạy ngang nắp ca-pô.

Giống Tucson, Hyundai Stargazer 2023 có cụm đèn pha đặt thấp, tạo thành hốc gió với những bóng Projector LED phía trước tích hợp luôn đèn sương mù.

Ngoại hình Hyundai Stargazer 2023 mới mẻ. Ảnh OTOD.

Ở phần thân, All New Hyundai Stargazer được trang bị bộ mâm 17 inch phay bóng, hốc bánh xe được in dập nổi đầy hiện đại. Trong khi đó, đuôi xe Hyundai Stargazer 2023 là đèn hậu dạng mảnh đặt dọc, một dải LED chạy ngang tạo nên điểm nhấn rõ ràng cho chiếc MPV đến từ Hyundai.

Hyundai Stargazer 2023 đơn giản đậm chất MPV

Không giống như những dòng xe tiền tỷ như Hyundai Santa Fe, Tucson, Stargazer 2023 sở hữu khoang lái tương đối đơn giản. Chiếc MPV này có màn hình liền mạch với tạo hình đường viền dày 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Tuy nhiên, màn hình liền của xe có viền khá dày khiến xe giảm bớt sự sang trọng.

Hyundai Stargazer 2023 với nội thất 7 chỗ. Ảnh OTOD.

Khách hàng được trải nghiệm một số tiện nghi khác trên Hyundai Stargazer 2023 như: hệ thống điều hòa tự động 2 dàn lạnh, ghế lái chỉnh điện, cổng sạc USB, cửa gió điều hòa 2 hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, bàn làm việc phía sau.

Mẫu MPV đến từ Hàn Quốc sở hữu vô-lăng 4 chấu giống Tucson, cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau giúp xe trở nên hiện đại hơn so với Xpander.

Cấu hình ghế ngồi Hyundai Stargazer 2023 là 2 - 2 - 2 với hàng giữa kiểu thương gia... Hàng cuối đủ rộng cho khách hàng có thể trải nghiệm dù đi hành trình dài.

Hyundai Stargazer 2023 vận hành nhờ khối động cơ với Creta là loại 1.5L 4 xi-lanh cho công suất 114 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm đi kèm hộp số sàn 6 cấp/CVT tự động và dẫn động cầu trước.



Hyundai Stargazer 2023 thực sự sẽ khiến người dùng có thêm lựa chọn chất lượng với ngoại hình trẻ trung, nội thất tiện nghi đặc trưng xe Hàn.