Bà Nguyễn Thị Loan bị bắt, Vimedimex kinh doanh bết bát, quý I/2022 lãi vỏn vẹn hơn 190 triệu đồng, giảm 98%

Kết thúc quý I/2022, Vimedimex báo lãi vỏn vẹn 192 triệu đồng, tụt sâu tới 98% so với cùng kỳ năm 2021, nợ phải trả gần ngang ngửa với tổng tải sản.

Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (HoSE: VMD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần đạt 1.888,9 tỷ đồng, giảm tới 51% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm 61,2% so với cùng kỳ, chỉ còn đạt 146,9 tỷ đồng.

Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của công ty, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp đôi lên 14,8 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động này cũng giảm mạnh từ 93,8 tỷ đồng xuống còn 9,9 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi vay lại tăng vọt từ 710 triệu lên 5,1 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính của Vimedimex

Chi phí bán hàng đạt 132 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 18,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 47,8% và 32,4%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 91% về còn 1 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giảm từ 12,5 tỷ đồng xuống còn 1,4 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 89%.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Vimedimex đạt 4.781,5 tỷ đồng, giảm 13,5 so với đầu năm; trong đó, phần lớn là tài sản ngắn hạn với giá trị 4.535,4 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm 2022.

Tổng nợ phải trả gần như xấp xỉ với tổng tài sản, đang ở mức 4.381,3 tỷ đồng; trong đó, giá trị nợ ngắn hạn là 4.362,4 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 11/2021, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 8 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Đây là vụ án sai phạm nghiêm trọng trong đấu giá đất gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố gồm bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Vimedimex.

Ngày 16/11/2021, Vimedimex đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Loan đồng thời bổ nhiệm Thành viên HĐQT Trần Đình Huynh giữ vị trí này cho đến khi công ty tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng miễn nhiệm chức vụ của loạt phó tổng giám đốc như ông Nguyễn Luy Xít, bà Nguyễn Thị Thanh Lan, bà Tạ Thị Thùy Trang, ông Nguyễn Minh Sơn, ông Bế Công Sơn, ông Kiều Huy Hoàng, ông Phạm Ngọc Quân.

Vimedimex được thành lập từ năm 1984, doanh nghiệp được biết đến là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối dược phẩm lớn nhất Việt Nam.

Vimedimex chỉ thực sự "lột xác" từ năm 2013, thời điểm 1 năm sau khi bà Nguyễn Thị Loan giữ chức Chủ tịch HĐQT. Nếu như năm 2012, tổng tài tài sản và doanh thu của Vimedimex chỉ đạt lần lượt 4.494 tỷ đồng và 8.940 tỷ đồng; thì đến năm 2020 tổng tài sản của Vimedimex là 11.397 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 18.168 tỷ đồng. Lợi nhuận đã tăng hơn 100% trong 7 năm.

Dưới thời bà Loan, Vimedimex duy trì vị thế đứng đầu trong Top 10 công ty phân phối dược phẩm uy tín trên thị trường Việt Nam, duy trì cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%/năm trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2013-2020).

Ngay sau khi bà Loan bị bắt, cổ phiếu Vimedimex đã liên tục cắm sàn. Xét trong một tháng qua, VMD giảm 24,92%.

Đóng cửa phiên hôm nay (5/5), cổ phiếu VMD đóng ở mức 23.800 đồng/cổ phiếu (giảm 4,8%). Thị giá VMD "bị thổi bay" tới 71% so với mức đỉnh vào hồi tháng 9/2021.