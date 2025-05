Ba tháng hè Khánh Hòa sẽ thu hút 4,5 triệu lượt du khách

Ngày 9/5, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025.

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 nhằm thu hút, kích cầu du lịch, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Với các hoạt động, sự kiện đặc sắc, đa dạng và cuốn hút của chương trình Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025, hy vọng sẽ mang đến cho người dân, du khách những hoạt động, sự kiện có quy mô, chất lượng, ý nghĩa và sôi động.

Quang cảnh họp báo thông tin về lễ hội văn hóa - du lịch biển năm 2025.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp thông tin về Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 đến các phóng viên, nhà báo. Theo đó, Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 có chủ đề “Nha Trang say Hi” với gần 40 hoạt động, sự kiện sẽ diễn ra tại TP. Nha Trang xuyên suốt giữa tháng 5 đến cuối tháng 6. Điểm nhấn của lễ hội là Đại nhạc hội “Nha Trang say Hi”, diễn ra vào tối 7/6, có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến từ chương trình “Anh trai say Hi”. Kết thúc chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa tầm cao được kết hợp với hiệu ứng âm nhạc hứa hẹn mang đến những hình ảnh đẹp cho người dân, du khách.

Du khách nước ngoài tham quan tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, tỉnh đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt du khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được điều này, các hoạt động quảng bá, tổ chức sự kiện và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ được triển khai đồng loạt, chất lượng cao. Dự kiến, trong ba tháng hè Khánh Hòa đón 4,5 triệu lượt khách , trong đó 3,2 triệu lượt khách nội địa.