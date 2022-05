Bắc Ninh: Tiêu hủy hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Tài chính, Viện kiểm sát, Công an tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã tiến hành giám sát tiêu hủy hơn 20.000 sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và nhập lậu trị giá 470 triệu đồng.

Mới đây, tại trụ sở Đội quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh chủ trì đã họp và tiến hành tiêu hủy hơn 20.000 sản phẩm hàng hóa.

Cục QLTT Bắc Ninh giám sát tiêu hủy hơn 20.000 sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và nhập lậu.

Các hàng hóa gồm 6.245 chai rượu sản xuất trong nước, không có tem, chất lượng không đảm bảo (3.480 chai rượu giọt giọt thơm loại 500ml, 1.236 can rượu Bắc Hà loại 2 lít/can, 1.189 chai rượu lâu năm loại 500ml, 340 can rượu uống ngon hơn loại 2 lít); 9.400 gói gội xả loại 15ml (02gói/cặp).

Tất cả là hàng hóa nhập lậu không có cơ sở xác định tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo lưu hành; tiêu hủy 6.245 sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như quần áo, giầy dép, túi ví… nhãn hiệu GUCCI, LOUIS VUITTON, DIOR, CHANEL, LACOSTE, ADIDAS… Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiêu hủy đồng hồ đeo tay nhãn hiệu CASIO, ORIENT… Các lô hàng tiêu huỷ có tổng trị giá 470 triệu đồng.

Tham gia Hội đồng tiêu hủy do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh chủ trì có lãnh đạo Cục, đại diện các phòng chuyên môn, đại diện Sở Tài chính, Viện kiểm sát, Công an tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng và các đơn vị liên quan, toàn bộ tang vật tiêu huỷ sau khi được dùng các biện pháp cơ học để làm hỏng, không còn giá trị sử dụng đã được chuyển đến tiêu hủy tại nhà máy xử lý, tái chế chất thải dân dụng và công nghiệp – Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành theo đúng quy trình quy định của pháp luật.

Việc tiêu hủy các hàng hóa này nhằm xử lý nghiêm vi phạm, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.