Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24 – Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 4 - Phòng cảnh sát môi trường - CA TP.Hà Nội phát hiện và thu giữ hàng trăm thùng kẹo không hóa đơn chứng từ, đang được sang bao, đóng gói thành kẹo có xuất xứ Nhật Bản.

Theo đó, chiều ngày 16/5, Đoàn kiểm tra gồm Đội QLTT số 24 phối hợp với Đội 4 – Phòng cảnh sát môi trường - Công an TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra tại điểm sang bao, đóng gói hàng hóa do ông Tạ Tương Quân làm chủ tại địa chỉ số 178, đường Nam Ngãi Cầu, Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện 78 thùng kẹo dẻo trái cây sắc màu (nhãn hiệu CDRT) loại 2,5kg/gói x4 gói/thùng và 380kg kẹo dẻo trái cây sắc màu (nhãn hiệu CDRT) (đã bóc khỏi vỏ) có nhãn phụ có ghi: Xuất xứ Trung Quốc. Số kẹo này đang được công nhân bóc vỏ, đóng gói thành sản phẩm kẹo mềm nhân trái cây 8 vị Nhật Bản loại 300 gram/gói, và 200 gram/gói, trên nhãn có ghi: Made in Japan; thương nhân nhập khẩu bởi: Công ty TNHH OSASHI-FUKUDAYA, địa chỉ: Đường 14, KCN Việt Nam Singapore II-A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Kho chứa hàng tấn kẹo Trung Quốc "hô biến" thành kẹo xuất xứ Nhật Bản

Kho chứa hàng tấn kẹo Trung Quốc "hô biến" thành kẹo xuất xứ Nhật Bản

Kho chứa hàng tấn kẹo Trung Quốc "hô biến" thành kẹo xuất xứ Nhật Bản

Tại thời điểm kiểm tra công nhân đã đóng gói được 18 thùng kẹo mềm nhân trái cây 8 vị Nhật Bản loại 300 gram/gói, 50 gói/thùng; 21 thùng kẹo mềm nhân trái cây 8 vị Nhật Bản loại 200 gram/gói, 80 gói/thùng.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra phát hiện 330 thùng kẹo dẻo nhãn hiệu TOP FRUIT loại 2,5kg/túi x 4 túi/gói có nhãn ghi “Made in China”.

Tiếp tục khám kho hàng tại địa chỉ: Ngõ 1057 đường 72 Ngãi Cầu, Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, Đoàn kiểm tra phát hiện 41 thùng kẹo dẻo Chip Tom and Jerry được đựng trong túi nilon. Số kẹo này sản xuất tại nhà máy Tân Hùng Thái; Địa chỉ: Cụm công nghiệp An Phát, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội cũng đang được cơ sở này sang bao, đóng gói thành hàng có ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài mang nhãn hiệu Adorable.

Ngoài số hàng hóa trên, đoàn kiểm tra còn thu giữ nhiều phương tiện sang bao, đóng gói sản phẩm như: Máy dán miệng túi; 01 máy dập date; hàng chục ngàn vỏ túi nilon kẹo mềm nhân trái cây 8 vị Nhật Bản loại 300gram; hàng nghìn thùng caton; máy nén khí…

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Tạ Tương Quân không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hóa đơn chứng từ gì liên quan đến hàng hóa.

Ông Quân khai nhận mua trôi nổi số hàng hóa trên, sau đó thuê người bóc vỏ và đóng gói vào các túi nilon mua sẵn theo đúng trọng lượng sau đó mang ra thị trường bán để kiếm lời.

Đoàn kiểm tra tra lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ.