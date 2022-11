Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 với mục đích góp vốn để tăng vốn điều lệ tại các Công ty con.

Cụ thể, ngày 15/08/2022, Công ty đã thông qua kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022. Trong đó, Công ty dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (viết tắt IFC).

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

Mục đích phát hành trái phiếu của BAF

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; và góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.

Trước đó không lâu, BAF bất ngờ thông qua việc tạm rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022. BAF cho biết một số nội dung đã nêu tại phương án phát hành trái phiếu không còn phù hợp với tình hình thực tế theo quy định mới của Nghị định 65 nên nay mới thực hiện việc phát hành lại

Nông nghiệp BAF lãi gần 160 tỷ đồng trong quý III, vay nợ tăng vọt 460%

Báo cáo tài chính quý III 2022 của BAF

Trong quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 1.919,6 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ, tuy nhiên do giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp thu về 216 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí bán hàng đat 24,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 19,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 617% và 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ các chi phí, BAF báo lãi 158 tỷ đồng, tăng gần 260%

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của BAF đạt 4.889 tỷ đồng, giảm tới 46%; trong cơ cấu doanh thu phần lớn là doanh thu bán nông sản với 3.934 tỷ đồng; doanh thu hoạt động chăn nuôi đạt 955,3 tỷ đồng, còn lại là cung cấp dịch vụ. Lãi đạt 286,2 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Công ty thực hiện được 94% mục tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/9/2022, nợ phải trả giảm 15,6% xuống 3.378 tỷ đồng; tổng vay nợ tăng vọt 460% so với đầu năm lên 914 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ đồng là trái phiếu thường dài hạn. Vốn chủ sở hữu tăng 19,6% so với đầu năm.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 10/11, giá cổ phiếu BAF giảm 6,9% hiện đang ở mức 19.550 đồng/ cổ phiếu.