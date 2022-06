Bamboo Airways được vinh danh 2 giải thưởng tại Đức

Hàng không Bamboo Airways vừa được vinh danh 2 giải thưởng "Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á" (Best Cabin Crew in Asia) và "Hãng hàng không cấp tiến nhất châu Á" (Most Improved Airline in Asia).