Bảo hiểm bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) bảo vệ sức khỏe và tính mạng người vay vốn tại Agribank.

Tại Việt Nam, Bảo hiểm Agribank - Đơn vị thành viên trong hệ thống Agribank là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tiên phong trong việc đưa các sản phẩm bảo hiểm vi mô đến với khu vực tam nông dưới hình thức bảo hiểm thương mại. Qua gần 15 năm triển khai, các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp như: Bảo hiểm Trâu Bò, Bảo hiểm cây cao su, Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân, Bảo hiểm Bảo an tín dụng… đã tác động tích cực đến nền kinh tế đặc biệt là khu vực tam nông, mở ra cơ hội vay vốn, tạo thêm công ăn việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh và giảm thiểu những tác động tiêu cực với xã hội do nguyên nhân thiệt hại kinh tế từ thiên tai, dịch bệnh...

Bảo an tín dụng - An tâm làm lụng

Hoạt động bảo hiểm giúp Ngân hàng có thêm phương án dự phòng rủi ro đối với nguồn vốn tín dụng, an tâm cấp vốn và tái cấp vốn cho người vay có tham gia bảo hiểm, giảm thiểu rủi ro, duy trì và gia tăng được khách hàng vay vốn. Đối với người dân, khi tham gia Bảo hiểm bảo an tín dụng sẽ an tâm được bảo vệ.

Bảo hiểm bảo vệ sức khỏe và tính mạng, giúp người vay vốn trả nợ ngân hàng khi họ không may gặp rủi ro, giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân hoặc không bị thanh lý tài sản trong trường hợp bất trắc. Không những vậy, người vay còn được tiếp cận dịch vụ tài chính một cửa, được phục vụ trọn gói bởi hệ thống đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm là các nhân viên của Agribank nên sẽ hoàn toàn yên tâm về các dịch vụ được cung cấp. Tham gia bảo hiểm là xu thế tất yếu để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của mỗi tổ chức, cá nhân trước những rủi ro trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp – nông thôn để phát triển kinh tế bền vững.