Ủy ban Chứng khoán vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (UPCoM: BTG)

Theo đó, Bao bì Tiền Giang bị phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát ngày 27/4/2024; Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 27/4/2024; Thay đổi chức danh Tổng Giám đốc của ông Hoàng Anh Tú ngày 22/5/2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

Đồng thời, Công ty bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, tại Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán và 05 tháng đầu năm 2024, Công ty đã phát sinh giao dịch với các bên liên quan (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Lương thực Trà Vinh, Công ty Lương thực Bến Tre, Công ty Lương thực Long An, Công ty Bột mì Bình Đông, Công ty cổ phần Lương thực Bình Định, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này theo thẩm quyền.

Chính vì vậy, tổng số tiền phạt lên tới 185 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/7, giá cổ phiếu BTG hiện đang đứng ở mức tham chiếu 8.800 đồng/cổ phiếu.