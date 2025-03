Báo động xu hướng giảm phát triển doanh nghiệp ở thành phố Huế

UBND TP.Huế vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.Huế, trong tháng 2/2025, lượng khách du lịch đến thành phố ước đạt 415 nghìn lượt, tăng 33% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 754 tỷ đồng, tăng 29%.

UBND TP.Huế vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2025.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 815 nghìn lượt, tăng 33% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 357 nghìn lượt, tăng 17,5%. Doanh thu du lịch trong 2 tháng ước đạt 1.038 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 105,5 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng trước, tăng 51,5% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 218 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 15,2% kế hoạch.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 70,8 triệu USD, giảm 11,2% so với tháng trước, giảm 11,8% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 150 triệu USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 13.600 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 2% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 3.580 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Thành phố đã cấp mới 7 dự án với tổng vốn đăng ký 1.062 tỷ đồng, gồm 4 dự án trong địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 360,5 tỷ đồng, 3 dự án ngoài địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 701,8 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình cầu vượt sông Hương.

Tính đến 28/2/2025, có 90 doanh nghiệp ở thành phố thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 308,6 tỷ đồng, giảm 19% về lượng và giảm 66% về vốn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 423 doanh nghiệp, tăng 72 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Đây là sự báo động về xu hướng giảm phát triển doanh nghiệp ở thành phố.

Thu ngân sách nhà nước của thành phố ước đạt 2.700 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán và tăng 35,1% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa ước đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 22,2% dự toán, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.635 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán.

Về giải ngân đầu tư công, tính đến ngày 28/2/2025, thành phố đã giải ngân 254,729 tỷ đồng/4.537,304 tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước và xếp thứ 15/63 tỉnh thành.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 135,09 tỷ đồng/3.364,2 tỷ đồng, đạt 4% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương trong nước giải ngân 119,639 tỷ đồng/1.001,112 tỷ đồng, đạt 10,2% kế hoạch. Ngoài ra, thành phố vừa giao bổ sung 69 tỷ đồng, đến nay chưa giải ngân, nâng tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2025 đến thời điểm hiện tại là 4.606,304 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 10% trở lên. Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở ngành rà soát, phân công theo dõi, đôn đốc, giám sát và hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án sản xuất công nghiệp, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn ngân sách như: Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2, Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài…