Giá vàng hôm nay 11/8: Chỉnh nhẹ, các nhà phân tích lạc quan về giá vàng

Giá vàng hôm nay 11/8, thế giới giảm đầu tuần

Giá vàng thế giới giao ngay thời điểm 7h30 sáng ngày 11/8 (giờ Việt Nam) ở mức 3386 USD/ounce, giảm gần 11 USD/ounce so với phiên chốt tuần vừa qua.

Trước đó, giá vàng thế giới đã có nhiều ngày tăng liên tục và giao dịch chốt phiên cuối tuần ở quanh mốc 3.400 USD/ounce, tăng mạnh so với tuần trước nữa.

Theo Kitco News, nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng liên tiếp đó là Mỹ dự kiến sẽ áp thuế đối với loại vàng thỏi 1kg và 100 ounce. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang xem xét áp thuế nhập khẩu theo từng quốc gia đối với vàng thỏi, loại kim loại quý được giao dịch nhiều nhất tại thị trường tương lai Mỹ. Động thái này có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng vàng toàn cầu.

Chuyên gia cho rằng, Mỹ đánh thuế vàng sẽ khiến thị trường này trở nên khan hiếm vàng. Trong khi Thụy Sỹ là nơi sản xuất vàng lớn của thế giới sẽ dư thừa nguồn cung.

Cùng với đó, giá vàng tăng còn bởi kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Bởi lãi suất giảm thì đồng USD còn tiếp tục suy yếu. Đồng USD giảm giá trị sẽ kích thích nhu cầu tích trữ chuyển từ việc nắm giữ đồng bạc xanh sang tài sản là vàng đảm bảo vốn.

Tuần này, dòng chảy thông tin kinh tế sẽ sôi động trở lại, với nhiều chỉ số quan trọng phản ánh lạm phát và sức khỏe của người tiêu dùng. Trong đó, sự chú ý sẽ chuyển sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7, dự kiến cho thấy lạm phát lõi tăng từ 0,2% lên 0,3%.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế sẽ nhiều hơn vào giữa tuần, với báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, được dự báo tăng 0,2% sau khi đi ngang trong tháng 6, cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Tuần giao dịch kết thúc với loạt số liệu quan trọng về người tiêu dùng Mỹ: doanh số bán lẻ tháng 7 được dự báo giảm nhẹ từ 0,6% xuống 0,5%, trong khi doanh số bán lẻ cốt lõi có thể giảm xuống 0,3% từ mức 0,6% của tháng trước. Đây là những thông tin sẽ tác động tới giá vàng trong tuần giao dịch này.

Kết quả khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy, cả các nhà phân tích Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều có chung quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích kim loại quý, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Vàng duy trì xu hướng tăng khi các biểu đồ cho thấy tín hiệu tích cực và phe mua đã lấy lại đà trong tuần này.

Giá vàng trong nước neo cao

Giá vàng hôm nay 11/8 ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn đi ngang giá ở 2 chiều mua – bán so với phiên trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 122,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2,2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 11/8 ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn đi ngang giá

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.