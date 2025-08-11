Chứng khoán thăng hoa, VN-Index vượt 1.600 điểm

Ngay từ mở cửa phiên, chỉ số VN-Index diễn biến khác tích cực và liên tục nới rộng biên độ tăng nhờ tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư. Chỉ sau 1h30' mở cửa, chỉ số lập kỷ lục mới, vượt 1.600 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên sáng nay. Nguồn: Fireant.vn.

Dù vậy, bảng điện tử khá phân hóa với 22 mã tím trần, 457 mã tăng và 223 mã giảm. Riêng rổ VN30 ghi nhận 1 mã tím trần, 18 mã tăng và 9 mã giảm điểm.

Tính đến 10h38', sàn HoSE ghi nhận 715,4 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng giá trị đạt 19.727 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội ghi nhận 72,8 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng 1.607 tỷ đồng.

Xét về mức độ ảnh hưởng, 6/10 mã tác động tích cực đến chỉ số chung nằm ở nhóm ngân hàng (VCB, MBB, BID, TCB, ACB, EIB). Ở chiều ngược lại, bộ 3 cổ phiếu họ Vingroup đè nặng và gây sức ép lên chỉ số chung mạnh nhất.

Đáng chú ý, mã MSN của Masan tăng kịch biên độ lên 82.000 đồng/cp và dẫn đầu thanh khoản của nhóm tiêu dùng với gần 16 triệu đơn vị. Với việc sở hữu gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang sở hữu khối tài sản gần 1,2 tỷ USD, tăng 75 triệu USD, tương ứng gần 2.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Masan ghi nhận lãi sau thuế 2.602 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm với tăng trưởng chủ yếu đến từ sự đóng góp tại WinCommerce (WCM) và Masan MEATLife (MML), cùng lợi nhuận từ việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).

Cũng tại nhóm tiêu dùng, các cổ phiếu cũng trở thành tâm điểm của nhà đầu tư với nhiều mã ghi nhận đà tăng tốt như MCH +3,25%; MML +1,12%; DBC +1,4%;///

Nguồn: Vietstock.

Trong khi đó, ở nhóm công nghiệp, CII và HHV cùng tăng kịch biên độ. Đà tăng của CII được cho là đến từ sau doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 14% (100 cổ phiếu sẽ nhận được 14 cổ phiếu mới).

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán cuối tuần qua nhận định rằng VN-Index sẽ sớm vượt 1.600 điểm. Đơn cử, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá VN-Index đã tiếp tục duy trì đà tăng sau khi vượt ngưỡng kháng cự 1.565 điểm, trùng với vùng dự báo trước đó. Trong phiên gần nhất, chỉ số đã quay lại kiểm định mốc này và nhận được lực cầu hỗ trợ kịp thời, giúp đảo chiều tăng trở lại ngay trong phiên.

Nếu lực mua duy trì, VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự tiếp theo quanh 1.614-1.645 điểm. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý một số tín hiệu gần đây cho thấy xung lực tăng đang chững lại, vì vậy nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Đồng quan điểm, Chứng khoán ACB cũng nghiêng về kịch bản VN-Index tăng tiếp. Nhóm này cho rằng thanh khoản duy trì ở mức cao phản ánh lực cầu tích cực và bền vững của thị trường. Bên cạnh dòng tiền lan tỏa qua nhiều nhóm cổ phiếu, tâm lý tích cực của nhà đầu tư được đánh giá là động lực quan trọng giúp chỉ số tiến vào ngưỡng kháng cự quan trọng.

Theo nhóm chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index đang nỗ lực củng cố đà tăng tại vùng 1.570-1.590 điểm. Các chỉ báo khung ngày cho thấy xu hướng tăng được duy trì nhưng sẽ khó tránh khỏi những nhịp rung lắc khi chạm các vùng điểm số mới. Nhà đầu tư do đó cần lưu ý nguy cơ chỉ số diễn biến giằng co trong phiên.

Ở khung giờ, VN-Index đã phục hồi từ đường MA20, tương đương mốc 1.570 điểm, khẳng định đây là vùng hỗ trợ đáng chú ý hiện tại.

Về chiến lược, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với các cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh tại vùng giá cao, đồng thời lựa chọn những mã vừa thoát khỏi vùng tích lũy dài hoặc đã kiểm tra thành công hỗ trợ để mở vị thế khi thị trường rung lắc trong tuần này.