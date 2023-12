Bảo hiểm Agribank: Chia sẻ rủi ro, vững tâm làm giàu

Không chỉ có bảo an tín dụng, trước sự gia tăng không ngừng của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bảo hiểm Agribank đã nghiên cứu và triển khai sản phẩm Bảo an tài khoản. Sản phẩm của Bảo hiểm Agribank đã giúp cho nhiều người vững tâm hơn trong những quyết định tài chính.

Do cần vốn phát triển kinh tế gia đình, năm 2020, chồng bà Nguyễn Thị Miên ở thành phố Kon Tum có vay của Phòng giao dịch Thắng Lợi, thuộc Agribank Chi nhánh Kon Tum 350 triệu đồng, sau đó trả 200 triệu và còn vay 150 triệu. Tháng 3 năm 2021, do bị bệnh nên chồng bà Miên đã qua đời. Mất đi người lao động chính trong gia đình nên bà Miên rất lo lắng về số tiền 150 triệu còn nợ ở ngân hàng.

Khi nhận được thông tin từ Agribank Chi nhánh Kon Tum gia đình sẽ được bồi thường 202 triệu đồng do có tham gia sản phẩm Bảo an tín dụng, Bà Miên chia sẻ: " Ông xã tôi đột ngột qua đời, lúc đó tôi thật sự bối rối với số tiền còn đang nợ ngân hàng. Tuy nhiên gói bảo hiểm bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank đã giúp tôi vượt qua được khó khăn. Tôi nghĩ gia đình nào đi vay tiền ngân hàng để phát triển kinh tế thì cũng nên tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng bởi vì nó mang đến cho mình sự an tâm, hỗ trợ mình vượt qua khó khăn không may trong cuộc sống".

Hay như trường hợp con gái ông Nguyễn Văn Thanh, ở huyện Sa Thầy không may qua đời do tai nạn giao thông. Trước đó, cô có vay 200 triệu đồng tại Agribank Sa Thầy – Kon Tum và tham gia sản phẩm bảo an tín dụng khi vay vốn và được Bảo hiểm Agribank bồi thường số tiền là 203 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm này phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn về tài chính để tiếp tục vượt qua nỗi đau mất mát, tiếp tục cuộc sống.

Đó chỉ là 2 trong số hàng trăm, hàng ngàn trường hợp đã được Bảo hiểm Agribank trợ giúp khách hàng vượt qua khó khăn, vững tâm làm giàu. Theo chia sẻ của lãnh đạo Bảo hiểm Agribank, rủi ro luôn hiện hữu trong đời sống mà không ai có thể lường trước được. Bảo hiểm sẽ làm giảm thiểu những rủi ro ấy xuống mức thấp nhất để bản thân người vay vững tâm sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Bởi khi họ gặp bất kỳ rủi ro nào trong cuộc sống, họ cũng có thêm một cánh tay bảo vệ đến từ Bảo hiểm Agribank. Có thể nói vốn vay của Agribank và bảo hiểm của Bảo hiểm Agribank như hai cánh tay của một người vay vốn. Nguồn vốn là cánh tay phải, nâng đỡ người dân làm giàu, còn bảo hiểm là cánh tay trái, bảo vệ nâng đỡ cho cánh tay phải, tiếp sức cho cánh phải để làm giàu chính đáng.

Không chỉ có bảo an tín dụng, trước sự gia tăng không ngừng của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bảo hiểm Agribank đã nghiên cứu và triển khai sản phẩm Bảo an tài khoản. Khách hàng khi thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua tài khoản tại Agribank sẽ được Bảo hiểm Agribank bảo vệ nếu không may bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Với chi phí chỉ 6.500 đồng/tháng, tùy theo từng trường hợp, khách hàng được bồi thường lên đến 49 triệu đồng/tài khoản/năm (gấp 6.000 lần). Anh Nguyễn Đức Minh (Hà Nam) chia sẻ, mức phí chỉ bằng một cốc trà đá nhưng phòng tránh được rất nhiều rủi ro trước việc các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản, cách thức để lấy cắp tiền từ tài khoản ngân hàng.

Câu chuyện của anh Hoàng Đình Thân ở Hà Giang cách đây không lâu là ví dụ. Là một thanh niên có học thức, thường xuyên giao dịch với ngân hàng nên anh chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình bị lừa. Anh chia sẻ, "mấy lần ra Agribank Bắc Quang - PGD Gia Tự giao dịch mình đều được các bạn giao dịch viên tư vấn về sản phẩm bảo an tài khoản nhưng mình không quan tâm mấy. Không phải vì nó đắt, (có 6.500 đồng/1 tháng, chưa bằng 1 mớ rau), mà là mình nghĩ sản phẩm này chả có gì quan trọng, mình cứ cẩn thận ai lừa được mình. Nhưng được sự tư vấn nhiệt tình của bạn giao dịch viên ngân hàng nên mình vẫn quyết định tham gia gọi là cho vui. Ấy thế mà mình bị lừa thật. Nick Facebook chị dâu mình bị hack nhắn tin nhờ mình chuyển khoản cho chị, mình chả gọi điện lại vì quá tin tưởng là người nhà nên nhanh chóng chuyển khoản cho chị. Sau đó mới biết nick chị bị hack. Mình vội ra ngân hàng trình báo sự việc. Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn giao dịch viên, hôm nay mình đã được bảo hiểm hoàn trả số tiền bị lừa hơn 30 triệu đồng. Bây giờ lừa đảo trên mạng kinh khủng thật, giả vờ là người trong nhà thì không ai đề phòng được. May quá có bảo hiểm, không thì mất ngay mấy chục triệu..."

Có lẽ ai ngờ, "bó rau, cốc trà đá" của Bảo hiểm Agribank đã giúp cho nhiều người vững tâm hơn trong những quyết định tài chính, vững tâm hơn cả với những biến động khôn lường của xã hội khi mà lừa đảo, gian lận tài chính với công nghệ cao càng ngày càng phức tạp, tinh vi.