Bảo hiểm Agribank Đắk Lắk: Hỗ trợ kịp thời, giúp khách hàng vững vàng sau rủi ro

Bảo hiểm Agribank Đắk Lắk: Bồi thường nhanh chóng, tiếp sức khách hàng khôi phục sản xuất

Ngày 20/9, trao đổi với phóng viên Etime, ông Hoàng Văn Long – Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đắk Lắk (ABIC Đắk Lắk) chia sẻ, nhiều năm qua, đơn vị luôn kiên định mục tiêu “lấy khách hàng làm trung tâm”. ABIC Đắk Lắk không ngừng mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với bà con nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

“Điều quan trọng là tinh thần phục vụ. Từ khâu tư vấn, bán hàng đến chăm sóc sau bán, cán bộ, nhân viên đều làm việc với phương châm tận tâm, trách nhiệm và sẻ chia. Nhờ vậy, khách hàng ngày càng tin tưởng, gắn bó với đơn vị”, ông Long nhấn mạnh.

Ông Hoàng Văn Long – Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đắk Lắk.

Theo ông Long, ABIC coi bồi thường là thước đo uy tín. Vì vậy, chi nhánh luôn chuẩn hóa quy trình, áp dụng công nghệ để rút ngắn thời gian thẩm định và thu thập chứng từ.

Với mạng lưới hơn 1.200 đại lý viên tại các điểm giao dịch Agribank, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và cán bộ cơ sở, việc tiếp nhận hồ sơ, giám định tổn thất, chi trả bồi thường đều được triển khai nhanh chóng, đúng quy định.

“Mục tiêu của chúng tôi rất rõ: khi rủi ro xảy ra, khách hàng phải sớm nhận được sự hỗ trợ để ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh”, ông Long khẳng định.

Thời gian qua, ABIC Đắk Lắk đã kịp thời xử lý nhiều vụ việc bảo hiểm, để lại ấn tượng tốt đẹp trong khách hàng. Điển hình là trường hợp hộ ông Điểu Srớch (SN 1975, trú tại Bon Bu Prang I, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng) vay vốn tại Agribank Đắk Nông và tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng của ABIC.

Khi ông không may qua đời, ABIC đã chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 296,6 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ gần 1 triệu đồng tiền lãi vay và 2 triệu đồng chi phí mai táng.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Đắk Lắk chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 296,6 triệu đồng. Đồng thời, hỗ thêm tiền lãi vay và chi phí mai táng cho gia đình ông Điểu Srớch.

Người thân ông Điểu Srớch cho biết, khoản chi trả kịp thời này đã giúp gia đình lo chu toàn hậu sự, trả hết nợ ngân hàng và có điều kiện tiếp tục sản xuất. Sự đồng hành của ABIC trở thành chỗ dựa tinh thần và vật chất quan trọng, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống sau biến cố.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Bảo Trâm (SN 1994, thôn 4, xã Ea Ktur, Đắk Lắk) rơi vào cảnh khó khăn khi chồng không may qua đời do tai nạn điện giật. Nhờ việc chồng chị mua gói bảo hiểm Bảo an tín dụng 275 nghìn đồng, chị được chi trả tổng cộng gần 60 triệu đồng.

“Em thấy may mắn vì trước đây chồng có tham gia bảo hiểm, nên khi biến cố xảy ra, em không phải gánh nợ, mà còn được hỗ trợ thêm tiền mai táng phí và trợ cấp cho 2 con nhỏ.

Với em bây giờ, mỗi đồng đều quý, bởi một mình phải vừa gánh vác công việc, vừa nuôi hai con – một bé học lớp 2, một bé mới hơn hai tuổi. Khoản tiền này giúp em giảm bớt gánh nặng, để còn dành sức chăm lo cho các con”, chị Trâm xúc động chia sẻ.

Chị Trâm chia sẻ, ngoài các khoản chi trả từ bảo hiểm, cán bộ Agribank và ABIC còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp em có thêm động lực để ổn định cuộc sống nuôi 2 con nhỏ.

Ngoài các trường hợp trên, ABIC Đắk Lắk cũng đã kịp thời chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháy nổ, thiên tai. Tính đến ngày 19/9, chi nhánh đã giải quyết 1.480 vụ bồi thường, với số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.



Bảo hiểm Agribank Đắk Lắk trao chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho đại diện các gia đình khách hàng.

Bảo hiểm Agribank Đắk Lắk luôn đổi mới dịch vụ, nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng

Theo ông Long, từ ngày 1/7 vừa qua, chính sách bảo hiểm đã bổ sung thêm quyền lợi trợ cấp phụ thuộc đối với trường hợp tử vong, thương tật do tai nạn – một điểm mới nhân văn và thiết thực, giúp khách hàng giảm bớt phần nào khó khăn khi tai nạn xảy ra.

Cũng theo ông Long, trong thời gian tới, ABIC Đắk Lắk sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung vào ba nhiệm vụ chính như: Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để xử lý hồ sơ nhanh gọn hơn; Đào tạo đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tốt hơn; Đảm bảo tính minh bạch, công khai trong mọi công tác bồi thường.

“Chúng tôi cam kết giữ vững tinh thần trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo để khách hàng luôn tin tưởng và đồng hành cùng ABIC”, ông Long nói.