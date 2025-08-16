Agribank 'đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà', giúp nông dân Đắk Lắk thắng lớn

Agribank đưa vốn ưu đãi đến tận vườn, giúp nông dân Đắk Lắk mở rộng sản xuất

Giữa vườn sầu riêng trĩu quả, anh Nguyễn Văn Đức, ở thôn 17, xã Ea Ning (huyện Cư Kuin cũ), tỉnh Đắk Lắk cẩn thận cột từng trái để tránh gió làm rụng. Nở nụ cười rạng rỡ, anh cho biết gia đình hiện đang có hơn 2ha đất, trồng xen 300 cây cà phê, 200 cây sầu riêng, khoảng 500 cây cau và trang trại nuôi, ấp trứng vịt.

Nhờ khoản vay ưu đãi 2,9 tỷ đồng từ Agribank, anh Đức đã đầu tư hệ thống tưới tự động khắp vườn, xây dựng chuồng trại khép kín cho đàn 6.000 vịt đẻ và trang bị lò ấp hiện đại.

Anh Nguyễn Văn Đức, ở thôn 17, xã Ea Ning (huyện Cư Kuin cũ) tỉnh Đắk Lắk đang cột từng trái sầu riêng để tránh gió làm rụng.

“Với đàn vịt này, mỗi ngày tiêu thụ tới 1 tấn cám, nhu cầu vốn rất lớn. Không có vốn thì không thể đầu tư bài bản, mà làm nông bây giờ phải tính đường dài, áp dụng khoa học kỹ thuật mới đỡ tốn công lao động và có hiệu quả cao”, anh Đức chia sẻ.

Theo anh Đức, năm 2024, 300 cây cà phê cho hơn 1 tấn nhân, sầu riêng đạt 10 tấn, mang lại khoảng 800 triệu đồng; trang trại vịt cũng đem về khoảng 400 triệu đồng. Năm nay, năng suất sầu riêng dự kiến vượt 15 tấn, cà phê và cau cũng sai quả hơn, cộng thêm giá nông sản cao, thu nhập ước tăng mạnh.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cán bộ tín dụng Agribank thường xuyên đến tận nhà, lắng nghe nhu cầu và tư vấn phương án vay phù hợp. Nhờ vậy, tôi mới mạnh dạn đầu tư sản xuất và có được thành quả như hôm nay", anh Đức chia sẻ.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Dray Bhăng (Đắk Lắk) đang trao đổi với anh Đức tại vườn sầu riêng sắp thu hoạch của gia đình.

Trước đây, do thiếu vốn chăm sóc vườn cây, chị Dương Thị Tuyết Sương, ở thôn 8, xã Ea Ktur (xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin cũ), tỉnh Đắk Lắk, từng chọn đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Dù không quá chật vật, nhưng thu nhập khi ấy chỉ đủ chi tiêu, khó thực hiện những dự định lớn.

Bước ngoặt đến khi chị được cán bộ Agribank hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và tư vấn cách sử dụng đồng vốn hiệu quả. Nhờ vay 3 tỷ đồng mở rộng sản xuất trên diện tích hơn 2,1 ha, vợ chồng chị Sương mạnh dạn xây dựng trang trại gà, chăm sóc vườn cà phê xen cau.

Trang trại gà của gia đình chị Sương tại thôn 8, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Mỗi lứa, trang trại nuôi 44.000 con gà, sau 45 ngày xuất bán cho các lò mổ và thương lái với giá 45.000–50.000 đồng/kg. Gần 500 cây cau mang lại thu nhập ổn định khoảng 600.000 đồng/cây/năm; cà phê đạt sản lượng khoảng 4 tấn nhân/năm.

Chị Sương (giữa ảnh) chia sẻ về máng ăn tự động trong trang trại nuôi gà của gia đình.

“Từ khi thu hồi vốn và có lãi từ trang trại cùng các khoản thu từ vườn cây, chúng tôi đủ điều kiện thành lập công ty kinh doanh sầu riêng. Nguồn thu bền vững này giúp gia đình có tiềm lực phát triển sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh lâu dài”, chị Sương chia sẻ.

Ông Phan Thanh Huy, Trưởng phòng Khách hàng Agribank Chi nhánh Dray Bhăng (huyện Cư Kuin cũ), cho biết, địa bàn còn nhiều khó khăn, đường sá đi lại bất tiện nên cán bộ tín dụng thường xuyên đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn và giới thiệu các chương trình vay.

“Chúng tôi phối hợp với chính quyền, thôn trưởng, buôn trưởng đến từng hộ để phổ biến chính sách, giúp bà con hiểu rõ lợi ích và mạnh dạn vay vốn. Thực tế cho thấy, sau khi tiếp cận nguồn vốn, bà con chăm chỉ hơn, nỗ lực vươn lên, đời sống cải thiện rõ rệt và có nhu cầu tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh”, ông Huy chia sẻ.

Tổ vay vốn giúp nông dân Đắk Lắk tiếp cận nguồn vốn nhanh, thuận lợi

Theo bà H’Ley Sia Êban, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, việc thành lập các tổ vay vốn thông qua các hội, đoàn thể ở địa phương đã giúp người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Agribank và chính quyền, đặc biệt là hình thức “đi từng nhà” để hướng dẫn và hỗ trợ, giúp bà con nhanh chóng tiếp cận các khoản vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bà H’Ley Sia Êban, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, nhận định rằng thông qua các hội đoàn thể tại địa phương, các tổ vay vốn đã hỗ trợ người dân rất hiệu quả.

“Nhờ có tổ vay vốn, hội viên và bà con không chỉ dễ dàng tiếp cận khoản vay phù hợp, mà còn mạnh dạn mở rộng mô hình sản xuất, chuyển từ nhỏ lẻ sang quy mô lớn. Agribank cũng không ngừng mở rộng nguồn vốn, tạo điều kiện để người dân đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống và thu nhập”, bà H’Ley Sia nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, cho biết trong suốt quá trình hoạt động, Chi nhánh luôn xác định rõ vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trên địa bàn, gắn nhiệm vụ kinh doanh với sứ mệnh thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển “tam nông”.

Đơn vị tập trung tối đa nguồn lực triển khai các chính sách tín dụng theo định hướng của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và chỉ đạo của Trụ sở chính Agribank.

Ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, chia sẻ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã đạt tăng trưởng tín dụng 2 con số, với tỷ lệ tăng 10% so với đầu năm, tương đương tăng hơn 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, có hơn 65% dư nợ tín dụng của Chi nhánh tập trung cho lĩnh vực “tam nông”. Tính đến hết tháng 7/2025, tổng dư nợ cho vay đạt trên 20.000 tỷ đồng, trong đó gần 15.000 tỷ đồng dành cho nông nghiệp, nông thôn, với hơn 34.000 khách hàng đang vay vốn.

Mạng lưới Agribank đã phủ kín 102 xã, phường trên toàn tỉnh Đắk Lắk, gồm 3 chi nhánh loại I, 39 chi nhánh loại II và 26 phòng giao dịch. Cùng với đó, hiện nay chi nhanh có hơn 240 tổ vay vốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giúp người dân tiếp cận vốn nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Các chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tín dụng xanh, cho vay theo chuỗi liên kết… đã giúp hàng chục nghìn hộ dân mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất mới, nâng cao thu nhập.

“Chúng tôi không chỉ ngồi tại quầy giao dịch chờ khách hàng tìm đến, mà chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe câu chuyện của bà con, nắm bắt nhu cầu và đưa vốn kịp thời đến tận tay.

Mục tiêu là rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, giúp bà con có vốn đúng lúc để sản xuất, kinh doanh”, ông Thịnh nhấn mạnh.