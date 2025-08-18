Doanh nghiệp Đắk Lắk chinh phục thị trường quốc tế nhờ sự đồng hành của Agribank

Agribank hỗ trợ vốn, giúp doanh nghiệp Đắk Lắk vươn ra thị trường quốc tế.

Gắn bó với doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu thành lập, Agribank Chi nhánh Đắk Lắk đã đồng hành cùng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng trong từng bước phát triển. Điểm nhấn trong hành trình 25 năm của công ty là thành công xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ.

Bà Dung, Giám đốc Công ty Việt Thắng, trao đổi cùng cán bộ Agribank tại xưởng sản xuất, đánh dấu bước tiến xuất khẩu sang Mỹ.

Lô hàng gồm 25.000 đôi dép nhựa đi trong nhà, hợp tác cùng thương hiệu Bob Barker và phân phối tại bang California, khẳng định vị thế của Việt Thắng trên thị trường quốc tế, bên cạnh các thị trường Trung Quốc, Philippines và một số nước Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc công ty, chia sẻ: “Để chinh phục thị trường Mỹ, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn rất khắt khe. Ngay khi ký được đơn hàng, nhu cầu mở rộng sản xuất trở nên cấp thiết.

May mắn là Agribank Chi nhánh Đắk Lắk luôn đồng hành, hỗ trợ chúng tôi tiếp cận vốn đầu tư máy móc, thiết bị và nhà xưởng nhanh chóng, thuận tiện, giúp doanh nghiệp vững bước phát triển.”

Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Việt Thắng, cho biết nhờ sự đồng hành của Agribank, doanh nghiệp đã có tiềm lực để vươn ra thị trường quốc tế.

Theo bà Dung, nhờ nguồn vốn vay trung hạn và ngắn hạn từ Agribank, công ty đã đầu tư dây chuyền hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng công suất từ 3 triệu đôi lên 5 triệu đôi mỗi năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động địa phương.

Sau khi xuất lô hàng sang Mỹ, Việt Thắng và đối tác sẽ đánh giá sản phẩm để lên kế hoạch cho các đơn hàng tiếp theo, đồng nghĩa với việc công ty cần mở rộng nhà máy và đầu tư thêm dây chuyền công nghệ.

“Nhờ sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ tín dụng, doanh nghiệp tránh được sơ suất và đảm bảo đồng vốn đi đúng hướng, phát huy hiệu quả cao nhất”, bà Dung cho biết.

Ngày 5/8, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Việt Thắng, tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đã xuất khẩu thành công lô hàng đầu tiên sang thị trường Mỹ.

Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất, Agribank Chi nhánh Đắk Lắk còn hỗ trợ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ mở rộng quy mô.

Bà Trương Thị Vĩnh Thục, ở buôn Ea Mtá, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết ban đầu bà vay 200 triệu đồng để mở tiệm tạp hóa. Khi kinh doanh ổn định, Agribank tiếp tục hỗ trợ bà vay thêm vốn để mở quán cà phê, quán ăn và thu mua nông sản như cà phê, hồ tiêu. Hiện tổng số vốn bà đang vay khoảng 3,8 tỷ đồng, dùng để sửa sang, mở rộng cửa hàng, quán xá và phục vụ kinh doanh nông sản.

Quán ăn và quán cà phê của gia đình bà Trương Thị Vĩnh Thục tại buôn Ea Mtá, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

“Nhờ Agribank, tôi có vốn ổn định với lãi suất hợp lý, thủ tục nhanh gọn, được cán bộ tư vấn tận tình và chia sẻ kinh nghiệm quản lý. Điều này giúp tôi phát triển kinh doanh thuận lợi, mở rộng quy mô an toàn và hiệu quả”, bà Thục nói.

Tại xã Dray Bhăng, (huyện Cư Kuin cũ) tỉnh Đắk Lắk, chị Lê Thị Tuyết Sương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thế Kỷ, chia sẻ hành trình phát triển từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu sầu riêng, nhờ sự đồng hành và hỗ trợ vốn từ Agribank.

Chị Lê Thị Tuyết Sương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thế Kỷ ở xã Dray Bhăng, (huyện Cư Kuin cũ) tỉnh Đắk Lắk.

“Ban đầu, chúng tôi vay theo từng đợt để xây dựng chuồng trại, mua con giống và cám. Trước khi có nguồn vốn này, tôi từng đi làm thuê. Khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank, vợ chồng tôi đã đầu tư trang trại gà, chăm sóc vườn cà phê xen cau. Sau khi thu hồi vốn từ vườn cây và chăn nuôi, chúng tôi mới thành lập công ty thu mua và xuất khẩu sầu riêng”, chị Sương chia sẻ.

Theo ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, đơn vị xác định bên cạnh cho vay nông nghiệp – nông thôn sẽ ưu tiên tập trung vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh.



Ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, cho biết đơn vị ưu tiên hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, đặc biệt là những đơn vị xuất khẩu nông sản.

“Khách hàng doanh nghiệp là ưu tiên thứ hai sau cho vay nông nghiệp, nông thôn. Sắp tới chúng tôi có những kế hoạch rất cụ thể và có những tiếp cận các khách hàng tương đối lớn, tập trung vào khách hàng liên quan tới xuất khẩu nông sản.

Hiện giờ đã tiếp cận và đã có một số cam kết nhất định và đang xúc tiến các thủ tục theo quy trình. Dự kiến trong năm 2025 này thì cũng sẽ phải tăng trưởng, quyết tâm thực hiện vượt kế hoạch Bộ Tài chính giao”, ông Thịnh nhấn mạnh.