Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (ABIC): Chốt ngày 16/11 đăng ký cuối cùng trả cổ tức cổ phiếu 20%

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (ABIC; UPCoM: ABI) vừa ra thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ngày dự kiến cuối cùng đăng ký là ngày 16/11/2022

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (ABIC; UPCoM: ABI) thông báo rằng sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông để chi trả cổ tức với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 42 triệu cổ phiếu, Công ty dự kiến sẽ phát hành gần 8,4 triệu cổ phiếu - tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá lên tới gần 84 tỷ đồng.

Với tỷ lệ thực hiện quyền 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). Về phương án xử lý phần lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu phát hành. Dự kiến ngày 16/11/2022 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền. Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Lợi nhuận Bảo hiểm Agribank giảm 43% trong quý III

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, ABIC ghi nhận doanh thu thuần chỉ tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 492 tỷ đồng, do phí nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh đến 64%, lên gần 46 tỷ đồng. Không những vậy, chi phí kinh doanh bảo hiểm, bao gồm chi phí bồi thường, chi phí khác và dự phòng dao động lớn đều tăng mạnh, khiến tổng chi phí bảo hiểm tăng 30%, lên hơn 315 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm giảm 20%, còn gần 177 tỷ đồng.

Thêm vào đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng nhẹ 9%, đạt hơn 33 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý tăng 25%, lên hơn 124 tỷ đồng nên sau cùng, lợi nhuận ròng của ABI giảm 43%, còn hơn 69 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của ABIC lần lượt tăng 15% và gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước, giúp doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 525 tỷ đồng, tăng 9%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ABIC thu về gần 169 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 42% so cùng kỳ, chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí quản lý lần lượt tăng 28% và 9%.

Năm 2022, ABIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 310 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty thực hiện được 68% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABIC giảm mạnh 53% so cùng kỳ, xuống còn gần 22 tỷ đồng, chủ yếu do tiền chi bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 37%.

Tính đến ngày 30/09/2022, Tổng tài sản của ABIC tăng 6% so với đầu năm, lên mức hơn 3.511 tỷ đồng. Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phí phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng 5% so với đầu năm, lên gần 1.798 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/11, giá cổ phiếu ABI tăng 5,43% lên mức 36.900 đồng/ cổ phiếu.