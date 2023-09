Nhiều hộ dân thuộc dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Tập (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã đăng ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Lập đã chậm chuyển tiền chi trả, làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây bức xúc cho người dân.

Chủ đầu tư Dự án KCN Nam Tân Tập trậm chi trả bồi thường cho người dân

Thông tin từ UBND huyện Cần Giuộc cho biết, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 7753/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án. Theo phương án, dự án có 1.498 hộ bị ảnh hưởng diện tích trên 158ha, số tiền bồi thường khoảng 2.112 tỷ đồng.



Dự án KCN Nam Tân Tập được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 20/8/2021; Quyết định số 9267/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập KCN Nam Tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc do Công ty TNHH Saigontel Long An làm chủ đầu tư.

Người dân xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc xem bản giá đền bù của chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Tân Tập. Ảnh: Thiên Long

Khu công nghiệp có diện tích 244,74ha tổng vốn trên 2.590 tỷ đồng. Trong đó, phần các dự án hiện hữu đã được UBND tỉnh Long An cho thuê đất đối với 6 nhà đầu tư thứ cấp trước đó, phần diện tích phải giải tỏa gần 160ha.

Đến nay KCN Nam Tân Tập đã bồi thường được 572 hộ số tiền gần 829 tỷ đồng. Dự án còn lại 926 hộ và 23 hộ đã nhận một phần, số tiền còn lại phải chi trả là 1.284 tỷ đồng.

Người dân trong khu này thường xuyên liên hệ Ban Quản lý dự án huyện, UBND xã Tân Tập mong muốn được nhận tiền bồi thường để ổn định cuộc sống.

Một số trường hợp gửi đơn phản ánh, kiến nghị sớm chi trả bồi thường, do bức xúc chưa được nhận tiền. Có trường hợp đăng ký sau lại được chi trả trước, trường hợp đăng ký trước thì không được chi trả.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã có cam kết chịu trách nhiệm phần kinh phí chậm chi trả theo quy định tại khoản 2, Điều 93 Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, hiện nay, công ty chưa chuyển kinh phí thanh toán thêm khoản tiền chậm nộp theo quy định cho người dân.

Hé lộ năng lực tài chính chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Nam Tân Tập

Công ty TNHH Saigontel Long An (Saigontel Long An) là Công ty liên kết của Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) và là Công ty con của CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (HoSE: SGT) - các pháp nhân này đều là ông Đặng Thành Tâm (SN 1964).

Saigontel Long An thành lập vào tháng 2/2021, đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Thành Tâm. Tại thời điểm thành lập Công ty co vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Đến tháng 6/2023, Saigontel Long An tăng vốn lên 700 tỷ đồng, trong đó, CTCP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (SGT) góp 525 tỷ đồng, tương đương 75% tổng vốn điều lệ, CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng góp 175 tỷ đồng, tương đương 25% vốn điều lệ.

BCTC hợp nhất của KBC quý II/2023 cho thấy, tại ngày 30/6 Saigontel Long An phải thanh toán lãi vay hơn 2,1 tỷ đồng cho KBC. KBC phải thu về cho vay ngắn hạn với Saigontel Long An số tiền 122,3 tỷ đồng, đây là các khoản cho vay với lãi suất 6%/năm, đáo hạn vào ngày 6/12/2023. Ngoài ra, KBC còn phải thu ngắn hạn khác với Saigontel Long An số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Trong khi đó, KBC phải thu về cho vay ngắn hạn với SGT tại ngày 30/6 là hơn 563,1 tỷ đồng. SGT vay dài hạn SGT 124,7 tỷ đồng.

Mặt khác, báo cáo tài chính 6 tháng 2023 của SGT cho biết, trong kỳ SGT đã tăng vốn góp vào Saigontel Long An từ 337,5 tỷ lên 525 tỷ đồng. Đồng thời, SGT ghi nhận dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư vào Saigontel Long An hơn 5,4 tỷ đồng.



Giao dịch trọng yếu trong kỳ giữa SGT và Saigontel Long An được ghi nhận là các giao dịch góp vốn, mượn vốn, và lãi vay phát sinh trong năm được thuyết minh trên BCTC; bảo lãnh vay bằng cổ phiếu của CTCP Tập đoàn và Đầu tư phát triển Hưng Yên và cổ phiếu của CTCP Phân phối và dịch vụ Saigontel.

Dữ liệu của Etime cho biết, vào tháng 4/2023, SGT đã thế chấp toàn bộ vốn góp của mình ở Saigontel Long An trị giá 337,5 tỷ đồng cho một Ngân hàng trong nhóm Big 4, chi nhánh ở Hải Phòng. Đồng thời, Saigontel Long An cũng đã thế chấp các tài sản là động sản hình thành trong tương lai được lắp đặt đặt tại Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Tập tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Saigontel Long An làm chủ đầu tư bao gồm các máy móc, trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ, phương tiện giao thông cơ giới tại Ngân hàng A này vào tháng 4/2023.



Trong quý II/2023, SGT ghi nhận doanh thu đạt 388,47 tỷ đồng, tăng 134,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 17,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 60,42 tỷ đồng, tức tăng thêm 77,59 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 481,85 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 22,7 tỷ đồng, giảm 81,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Saigontel đặt mục tiêu doanh thu 2.750 tỷ đồng, tăng 89,1%, lợi nhuận trước thuế 412 tỷ đồng, tăng 282,9% so với thực hiện trong năm 2022. Sau nửa năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 35,03 tỷ đồng, Saigontel hoàn thành khiêm tốn 8,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Saigontel tăng 11,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 648,8 tỷ đồng, lên 6.136,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.241,9 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.575,1 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.373,3 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 514,98 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16,6% so với đầu năm lên 2.241,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 16,8% lên 1.575,1 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của SGT tăng 33,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 640,4 tỷ đồng, lên 2.545,9 tỷ đồng và bằng 131% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 102,5% vốn chủ sở hữu).