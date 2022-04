Bắt quả tang xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Lực lượng QLTT An Giang vừa bắt quả tang xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa nhập lậu...

Mới đây, tại đoạn đường Quốc lộ 91, thuộc khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Đội QLTT số 1 phối hợp với Tổ liên ngành chống buôn lậu thuộc Công an tỉnh An Giang kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 51C-428.98 do ông Mai Chí Bằng, sinh năm: 1989, ngụ tại: ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang điều khiển từ thành phố Hồ Chí Minh về An Giang.

Hàng hóa nghi vấn giả mạo nhãn hiệu (Ảnh: Đội QLTT số 1)

Bột tắm trắng.

Niêm phong tang vật.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 2.000 cái áo thun nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Adidas; 4.500 gói bột tắm trắng bôi da không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 1.200 hũ kem tẩy tế bào chết do Thái Lan sản xuất và 500 cái quần thun ngắn do Campuchia sản xuất. Trị giá hàng hóa trên 180 triệu đồng.

Ông Mai Chí Bằng thừa nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa nêu trên và thừa nhận hàng hóa không hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Đội QLTT số 1 tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.