BCG Energy (BGE) báo lãi tăng vọt nhờ các dự án nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành

Cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2024, BCG Energy báo lãi trước thuế 273,1 tỷ đồng, tăng 214% so với cùng kỳ năm trước nhờ Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1 - Giai đoạn 2 và Phù Mỹ 3 - Giai đoạn 2 với tổng công suất 114 MWp đi vào vận hành thương mại từ tháng 6/2023.

BCG Energy giải trình do mới trở thành công ty đại chúng từ ngày 20/5/2024 và là lần đầu tiên công bố thông tin Báo cáo tài chính nên việc đọc hiểu quy định công bố thông tin có "nhầm lẫn" (thay vì công bố thông tin báo cáo tài chính, BCG Energy công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên tự lập và nhập dữ liệu này lên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Do đó, BCG Energy đã công bố bổ sung BCTC quý II/2024 với tiêu đề "Đính chính Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II".

BCG Energy báo lãi trước thuế 273,1 tỷ đồng trong quý II/2024

CTCP BCG Energy (UPCoM: BGE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 369,3 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của BCG Energy đạt 214,3 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước do biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 58%.

Kỳ này, BCG Energy lãi hoạt động tài chính 53,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 99 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư (296,2 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí lãi vay ở mức 121 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng ở mức hơn 3,3 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27% lên 17,1 tỷ đồng.

Kết quả, BCG Energy báo lãi trước thuế 273,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 225,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 214% và 174% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý II/2024, BCG Energy cho biết, lợi nhuận kỳ này tăng vọt so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1 - Giai đoạn 2 và Phù Mỹ 3 - Giai đoạn 2 với tổng công suất 114 MWp đi vào vận hành thương mại từ tháng 6/2023. Ngoài ra, doanh nghiệp đã tất toán nợ trái phiếu vào cuối năm 2023 nên chi phí lãi vay kỳ này cũng giảm đáng kể so với năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BCG Energy báo lãi trước thuế 339,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 291 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 24 lần và 34 lần so với năm trước.

Tại ngày 30/6/2024, BCG Energy ghi nhận tổng tài sản ở mức 19.965 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là tài sản dài hạn, ở mức 11.925 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/6/2024 là 8.039 tỷ đòng, tăng 6% so với đầu năm. Báo cáo tài chính cho thấy, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 7.615 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm và chiếm 95% tài sản ngắn hạn, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn khác (5.817 tỷ đồng); Trả trước cho người bán ngắn hạn (1.035 tỷ đồng)...

Thuyết minh BCTC cho thấy, trong khoản phải thu ngắn hạn khác trị giá 5.817 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu từ vốn góp vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) có giá trị 5.253 tỷ đồng, bao gồm: CTCP Mega Solar 802,1 tỷ đồng; CTCP Artemis 397,7 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Tân Thạnh Dimond 577 tỷ đồng; và các bên liên quan là 3.704 tỷ đồng.

Thuyết minh khoản phải thu ngắn hạn khac từ các bên liên quan. Trích BCTC hợp nhất quý II/2024 của BCG Energy.

Thuyết minh cũng nêu rõ các bên nhận góp BCC có giá trị lớn như: CTCP Điện gió BCG Khai Long 1 nhận 2.380 tỷ đồng với mục đích triển khai Dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do CTCP Điện gió BCG Khai Long 1 làm chủ đầu tư; CTCP Mega Solar nhận 300 tỷ đồng để hợp tác đầu tư vào dự án Nhà máy điện gió BCG Điện Biên 1...

BCC là thỏa thuận giữa Tập đoàn và các đối tác bằng hợp đồng để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này được kiểm soát bởi một trong số các bên theo thỏa thuận của BCC. BCC có thể được thực hiện dưới hình thức chia lợi nhuận trước thuế. Các bên tham gia trong BCc thỏa thuận chia lợi nhuận trước thuế.

Tính đến hết quý II/2024, tổng nợ phải trả của BCG Energy là 9.944 tỷ đồng, tương ứng gần 50% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ghi nhận 6.433 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm.

Tại ngày 30/6/2024, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) sở hữu 47,71% vốn của BCG Energy, tương ứng giảm 2,95% so với đầu năm. Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Kim Tuyến và ông Nguyễn Hồ Nam đã ủy quyền biểu quyết cho Bamboo Capital với tỷ lệ quyền biểu quyết lần lượt là 2,87% và 0,82%. Như vậy, Bamboo Capital đang nắm giữ 51,4% quyền biểu quyết tại BCG Energy.

Cổ phiếu BGE giảm 10% sau 3 ngày "chào sàn"

Diễn biến cổ phiếu BGE. Nguồn: Fireant.vn.

Kết phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu BGE giảm 2,8% còn 14.100 đồng/cổ phiếu và giảm 10% so với thời điểm "chào sàn" UPCoM tại ngày 31/7. Giá trị vốn hóa tương ứng giảm 10% còn 10.293 tỷ đồng,

Phiên hôm nay ghi nhận 860.231 cổ phiếu được "sang tay". Tại thời điểm kết phiên, cổ phiếu BGE dư mua gần 25.000 đơn vị và dư bán gần 86.000 đơn vị.