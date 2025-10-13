Becamex IJC: Lãi quý III tăng gấp 3 lần, tổng tài sản vượt 8.200 tỷ đồng

CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (IJC) vừa công bố tình hình kinh doanh hợp nhất quý III/2025.

Trong quý, IJC ghi nhận tổng doanh thu đạt 705,6 tỷ đồng, tăng vọt 275% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh 280% lên 350 tỷ đồng. Lãi gộp kỳ này tăng 231% lên 321 tỷ đồng. Biên lãi gộp kỳ này lại giảm từ 51% xuống 48%.

Doanh thu tài chính kỳ tăng gần gấp đôi lên 2 tỷ đồng nhưng chi phí hoạt động tài chính cũng tăng gấp đôi lên 15,4 tỷ đồng, trong đó chí phí lãi vay là 9,7 tỷ đồng; đồng thời xuất hiện khoản lãi chậm trả cổ tức gần 5,7 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng gấp 6 lần so với cùng kỳ, ở mức 58,7 tỷ đồng; chi phí quản lý gần 19 tỷ đồng, tăng 6%. Lãi khác lỗ 4,5 tỷ đồng, đã giảm mạnh so với mức lỗ 7,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước).

Kết quả, quý III/2025, IJC ghi nhận lãi sau thuế đạt 254,4 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Becamex IJC đạt 997 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 397,3 tỷ đồng, tăng 99,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh hơn một phần nhờ sự đóng góp của phần lãi trong công ty liên kết, đạt 124 tỷ đồng, tăng 170% cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Becamex IJC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.086 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 429 tỷ đồng.

Như vậy sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 93% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của IJC tính tới 30/9/2025 đạt hơn 8.200 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 257 tỷ đồng, tăng 167% so với đầu năm; phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 567 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 13,4% lên gần 4.180 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả 2.839,5 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.163 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 1.147 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ trái phiếu đến hạn trả gần 153 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn vào ngày 31/12/2025, lãi suất cố định 10,3% thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Becamex IDC gồm giá trị quyền sử dụng đất, toàn bộ tài sản/quyền lợi hình thành có được từ dự án trên đất tại Khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (cũ).

Vốn chủ sở hữu đạt 5.367 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm, trong đó, vốn điều lệ 3.77,5 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã BCM) góp 1.879,8 tỷ đồng.

Kỳ này, IJC giao dịch với Becamex IDC gồm: Thuê mặt bằng hơn 2 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2024 gần 94 tỷ đồng; lãi chậm trả cổ tức gần 5,7 tỷ đồng.