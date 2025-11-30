Thaco lý giải việc vốn điều lệ vừa giảm 120 tỷ đồng, chuẩn bị tăng vốn thêm 10.130 tỷ đồng

Theo thông báo, vốn điều lệ của Thaco được điều chỉnh từ 30.510 tỷ đồng xuống 30.389 tỷ đồng. Việc giảm vốn diễn ra sau khi các cổ đông là cán bộ nhân viên sở hữu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu ưu đãi cho người lao động) năm 2018 đồng ý bán lại số cổ phần đang nắm giữ cho tập đoàn.

Thaco đã mua lại các cổ phần này theo giá thị trường và kể từ ngày 18/11, tập đoàn đã hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tập đoàn cho biết việc giảm vốn được thực hiện theo đúng quy chế phát hành ESOP năm 2018 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông, đồng thời tuân thủ đầy đủ thủ tục pháp lý liên quan. Hoạt động này không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh hay tiến độ các dự án đang triển khai.

Cập nhật mới nhất về vốn điều lệ của Thaco. Nguồn: Cổng TTQG về Đăng ký doanh nghiệp.

Ở diễn biến khác, tháng 12 này, Thaco dự kiến tăng vốn điều lệ lên 40.519 tỷ đồng thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị vốn tăng thêm là 10.130 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chi trả 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần).

Theo lãnh đạo Thaco, việc tăng vốn thông qua chia cổ tức để “ghi nhận và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời bổ sung nguồn lực tài chính triển khai các dự án đầu tư trọng điểm”.

Theo số liệu gần nhất được công bố vào tháng 5 năm nay, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương và gia đình nắm 72% vốn tại Thaco. Tập đoàn Jardine Matheson (cổ đông chiến lược hơn 17 năm tại Thaco) sở hữu 26,6% vốn. Phần còn lại 1,4% thuộc về cán bộ nhân viên công ty.



Theo công bố cập nhật mới đây, tổng vốn điều lệ Thaco hiện ở mức 30.510 tỷ đồng. Trong số này, phần vốn tư nhân trong nước chiếm 22.321 tỷ đồng (tương đương 73,2%), còn lại 8.189 tỷ đồng là vốn của nhà đầu tư nước ngoài (26,8%).



Trong nhóm cổ đông ngoại, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore đang nắm giữ tỷ lệ lớn nhất với 26,6% vốn, tương đương 813 triệu cổ phần. Toàn bộ phần sở hữu này được ủy quyền cho ông Cheah Kim Teck đại diện. JC&C hiện cũng là cổ đông lớn nhất của Cơ điện lạnh (REE) và nắm hơn 10% cổ phần tại Vinamilk.



Bên cạnh JC&C, còn có 107 nhà đầu tư nước ngoài khác góp vốn vào tập đoàn, gồm nhiều cá nhân mang quốc tịch Hàn Quốc như Jung Mihuyn, Kim Miae, Kim Heejung, Ko Young Ran, Bae Eun Jung…



Hé mở bước đi lớn của Thaco tại dự án đường sắt cao tốc

Thaco là một trong số các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tại cuộc họp cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại Trụ sở Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chủ trì ngày 27/11, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ khẳng định mong muốn tham gia theo hình thức đầu tư, kinh doanh căn cứ Luật Đầu tư.

Về cơ cấu vốn, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm 20%, phần còn lại 80% sẽ huy động và đi vay. Đặc biệt, Tập đoàn Trường Hải sẽ thành lập các công ty con để huy động thêm vốn từ doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở tính toán kỹ các nguồn lực, năng lực, thời gian thực hiện dự án dự kiến đầu từ Hà Nội đến Vinh và đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang là 5 năm; thời gian thực hiện đoạn từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ khẳng định các cam kết mạnh mẽ về bảo đảm công tác nhân sự, tiến độ, chất lượng dự án, giải ngân theo đúng tiến độ; bảo đảm các hạng mục phải chuyển giao cho nhà nước quản lý theo đúng tiến độ; bảo đảm các vấn đề về chất lượng, công nghệ; tăng tỷ lệ nội địa hóa trong thực hiện dự án; sản xuất toa tàu/đầu máy tại Việt Nam (dự kiến năm 2029).

Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn Chính phủ sớm ban hành các cơ chế chính sách, khung tiêu chuẩn đối với dự án để doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia triển khai thực hiện.