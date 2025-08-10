Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tối thiểu 10 máy bay trong năm 2025

Theo thông tin từ Vietravel Airlines, dự kiến hãng bay này sẽ đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa, khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Nha Trang.

Bên cạnh đó, Vietravel Airlines cũng sẽ thực hiện chuỗi chuyến bay thuê chuyến kết nối Hà Nội - An Huy (Trung Quốc) từ tháng 10/2025.

Hãng hàng không Vietravel Airlines.

Vào ngày 4/8 vừa qua, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines chính thức đón thêm chiếc máy bay Airbus A320 thuộc sở hữu của hãng. Chiếc Airbus A320 mới mang số hiệu VN-A136 với cấu hình 182 ghế sẽ được đưa vào khai thác ngay trong tháng 8.

Trong 6 tháng đầu năm nay 2025, Vietravel Airlines đã thực hiện 2.209 chuyến bay với tổng lượt khách đạt 400.000 hành khách, hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 88%, chỉ số đúng giờ (OTP) đạt 87% và 100% chuyến bay được thực hiện an toàn tuyệt đối.



Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, hãng không chỉ thành công nâng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng mà còn chính thức sở hữu 3 máy bay riêng.

Trong 6 tháng cuối năm, Vietravel Airlines phấn đấu tăng trưởng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc, tập trung đồng nhất đội tàu bay Airbus A321/A320; kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế; tiếp tục phát triển đồng nhất dịch vụ, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho hành khách.