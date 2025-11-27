Vietravel thoát hết vốn tại Vietravel Airlines, lộ diện nhóm cổ đông mới

Theo đó, Vietravel sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại Vietravel Airlines trước 31/12 với hơn 18,4 triệu cổ phần mà Vietravel nắm giữ, tương ứng khoảng 14,1% cổ phần của hãng hàng không này.

Vietravel Airlines được Chính phủ phê duyệt thành lập vào tháng 4/2020, vốn 700 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành hãng hàng không du lịch của Việt Nam.

Khi đó, Vietravel nắm 100% vốn điều lệ của hãng. Đến tháng 1/2021, Vietravel Airlines thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên. Tuy nhiên, rủi ro ập đến khi hãng hàng không tư nhân non trẻ này đối mặt với đại dịch Covid-19, có những thời điểm mọi hoạt động bị ngưng trệ. Đại dịch Covid-19 khiến cho Vietravel Airlines lâm vào cảnh khốn khó.



Hãng hàng không Vietravel Airlines.

Báo cáo tài chính năm 2022, Vietravel Airlines ghi nhận khoản lỗ 559 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu “bay” mất hơn 300 tỷ. Cùng với số lỗ 860 tỷ đồng của năm trước đó, tổng lỗ lũy kế của hãng lên tới 1.000 tỷ đồng sau 2 năm vận hành.

Đến năm 2023, số lỗ của Vietravel Airlines tiếp tục tăng lên gần 1.500 tỷ đồng. Vietravel Airlines rơi vào tình trạng mất sạch vốn chủ sở hữu và âm hơn 103 tỷ đồng, tính đến ngày 31/12/2023. Bên cạnh đó là khoản nợ 1.186 tỷ đồng cần thanh toán cho đối tác, khách hàng và các tổ chức tín dụng.

Trong năm 2024, Vietravel Airlines lần đầu tiên báo lãi vào quý I với lợi nhuận ròng khoảng 10 tỷ đồng. Vietravel Airlines cũng được phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng vào tháng 11 cùng năm.



Sau khi Vietravel rút, cơ cấu cổ đông tại hãng bay sẽ gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM cùng các cổ đông cá nhân khác.

Nhóm doanh nghiệp của ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập Tập đoàn T&T, trở thành cổ đông chiến lược tại Vietravel Airlines từ cuối năm ngoái, với tỷ lệ sở hữu khoảng 75%.

Đến nay, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines là Đỗ Vinh Quang. Dưới thời cổ đông mới, Vietravel Airlines đã mua thêm một số máy bay và tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng. Hiện tại, hãng khai thác các đường bay chủ yếu trên trục Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và tới một số điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang...

Vietravel Airlines đặt mục tiêu đội bay có tối thiểu 10 tàu đến cuối năm nay. Hãng cũng tích cực đàm phán với các nhà sản xuất và hãng hàng không quốc tế để hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội bay.

Trong thời gian tới, hãng bay này sẽ chuyển trụ sở từ TP.HCM ra Tp.Hà Nội, nhằm tối ưu mô hình vận hành và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.