Bibica (BBC): “Bất ngờ” báo lỗ trong quý II, 6 tháng vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tính tới 30/06/2022, Bibica ghi nhận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm dù chỉ riêng quý II đã báo lỗ giảm nghiêm trọng, tuy nhiên về kế hoạch doanh thu thì BBC mới chỉ hoàn thành được 28,7%.

Công ty Cổ phần Bibica (HoSE: BBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với mức lợi nhuận báo âm một cách nghiêm trọng.

Bibica báo lỗ nghiêm trọng trong quý II/2022

Cụ thể, trong quý II/2022, Bibica ghi nhận mức doanh thu thuần đạt gần 240 tỷ đồng, tăng 59,2 tỷ (tương đương tăng 33%) so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu doanh thu của Bibica thì 100% là đến từ việc bán hàng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2022 của Bibica

Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán tăng từ 135,2 tỷ lên 186,6 tỷ đồng (tăng khoảng 38%) khiến biên lợi nhuận gộp giảm còn 22% so với cùng kỳ năm ngoái hiện là 25%. Cho dù doanh thu thuần đang trên đà tăng trưởng tốt nhưng việc giá vốn và tổng chi phí cũng tăng kéo theo lợi nhuận sau thuế trong quý giảm. Bibica báo lỗ một cách nghiêm trọng, lỗ hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong báo cáo giải trình, Bibica cho biết: nguyên nhân do biến động giá nguyên vật liệu đầu vào khiến mức lợi nhuận giảm mạnh tới như vậy.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến và thực hiện được 4 năm gần đây của Bibica

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, Bibica ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 541,6 tỷ đồng. Tuy quý 2 báo lỗ hơn 2,8 tỷ nhưng trong 6 tháng đầu năm, Bibica vẫn lãi hơn 128,5 tỷ đồng. So với chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 mà trong ĐHĐCĐ thường niên vừa qua đã công bố, Bibica chỉ mới hoàn thành được 28,7% kế hoạch doanh thu (1.900 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành 160,75% kế hoạch (80 tỷ đồng).

Tính tới 30/06/2022, tổng tài sản của công ty đạt 1.766 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, chiếm chủ yếu gồm: các khoản đầu tư ngắn hạn (388,7 tỷ), tăng 383,3 tỷ so với hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn (126,2 tỷ), giảm 81,9 tỷ và hàng tồn kho cũng tăng nhẹ so với đầu năm.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN vừa chi hơn 524 tỷ đồng để nâng sở hữu tại hãng bánh kẹo Bibica lên 98,3%. Trong năm 2022, Tập đoàn PAN tự đánh giá cơ hội cho ngành bánh kẹo được đẩy mạnh bởi nhu cầu phục hồi nhờ sự ổn định của thị trường sau giãn cách và thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao, hướng đến các sản phẩm bánh kẹo cao cấp với đóng gói tiện lợi.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/08, giá cổ phiếu BBC tăng 300 đồng so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 69.000 đồng/ cổ phiếu.