BIDV trình mục tiêu tổng tài sản tăng 5-10%, dùng hơn 13.300 tỷ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu

Mục tiêu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Theo đó, BIDV dự kiến trình đại hội đồng cổ đông mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 5 - 10% trong năm nay với dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức được cấp và mức lợi nhuận trước thuế theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cùng với đó, ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu không cao hơn ngưỡng 1,6%, các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của NHNN.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ BIDV năm 2026.

Trước đó, trong năm 2025, tổng dư nợ tín dụng và đầu tư của BIDV đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng, cao nhất toàn hệ thống. Trong đó dư nợ tín dụng đạt 2,32 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2024, chiếm 12,5% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Tổng tài sản đạt cuối 2025 của BIDV đạt hơn 3,26 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024, là ngân hàng đầu tiên vượt mốc 3 triệu tỷ vàcó quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Về khả năng sinh lời, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE của BIDV đạt 19%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) riêng lẻ đạt 9,05%; Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) khối NHTM đạt 81,81%.

Dùng hơn 13.200 tỷ lợi nhuận giữ lại để trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo tài liệu, BIDV trình đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo công bố từ ngân hàng, lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ của năm 2025 là 13.205 tỷ đồng.

Trước đó, BIDV đã trình phương án tăng vốn điều lệ từ 68.975 tỷ lên gần 91.870 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm.

Tuy nhiên, tính đến cuối 2025, BIDV mới chỉ hoàn thành tăng vốn từ phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư riêng lẻ với giá trị vốn điều lệ tăng thêm là 1.238 tỷ đồng trong quý I, đưa vốn điều lệ lên 70.213 tỷ đồng.

Đặc biệt, tháng 10/2025, HĐQT BIDV phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Với hơn 7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền BIDV đã chi khoảng gần 3.160 tỷ đồng.

Mới đây nhất ngày 25/3, BIDV cho biết đã hoàn tất việc chào bán riêng lẻ hơn 258 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư, tương ứng3,75% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đã mua 142,77 triệu cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài mua gần 116 triệu cổ phiếu.

Với giá bán bình quân là 38.900 đồng/cp, giá trị mà BIDV thu về sau đợt chào bán ước hơn 10.000 tỷ đồng.

Hiện, BIDV đang tiếp tục triển khai phương án tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 4.985 tỷ và lợi nhuận để lại năm 2023 13.972 tỷ theo quy định.

Nếu được phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2025 và thực hiện nốt các phương án đã trình, BIDV có thể nâng vốn điều lệ lên hơn 105.000 tỷ đồng, ngưỡng vốn mà nhiều ngân hàng kỳ vọng đạt được trong năm nay.

Trong ước tính mới nhất của Chứng khoán Vietcombank, BIDV được dự báo tăng trưởng lợi nhuận 26% trong quý I và 15% cho cả năm 2026 (43.435 tỷ đồng). Đồng thờitiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ trên 30% trong năm 2026.

Các chuyên gia kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt 16,1% cho năm 2026 với động lực chủ yếu đến từ mảng bán lẻ và SME. Chứng khoán Vietcombank cũng kỳ vọng BIDV tăng trưởng thu nhập bất thường từ thu hồi nợ xấu, theo đó thu nhập khác dự báo tăng 30% đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chứng khoán SSI dự báo BIDV sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn 11% trong quý I/2026 so với cùng kỳ với lãi trước thuế đạt 8.200 tỷ đồng nhờ hỗ trợ từ tăng trưởng tín dụng khoảng 3% so với đầu năm, NIM mở rộng so với cùng kỳ và chất lượng tài sản ổn định.

