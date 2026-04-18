"Tín hiệu thầm lặng” từ vàng suốt 60 năm báo hiệu sự lung lay của đồng USD?

Vàng - chỉ báo âm thầm của hệ thống tiền tệ

Theo Seeking Alpha, kể từ năm 1965, vàng đã liên tục phát đi tín hiệu về những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc tài chính toàn cầu. Không phải bằng những cú sốc đột ngột, mà bằng một xu hướng tăng dài hạn, kim loại quý này phản ánh niềm tin đang dần dịch chuyển khỏi đồng USD.

Tác giả nhấn mạnh rằng, vàng ngày càng được nhìn nhận như một “tài sản trung lập”, không phụ thuộc vào chính sách tiền tệ hay rủi ro địa chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Chính điều này khiến vai trò của vàng trong hệ thống dự trữ toàn cầu ngày càng được củng cố.

Ngân hàng trung ương quay lại với vàng

Một trong những xu hướng đáng chú ý nhất là làn sóng hồi hương vàng của các ngân hàng trung ương. Nhiều quốc gia đã và đang đưa vàng dự trữ về nước thay vì lưu trữ ở nước ngoài, cho thấy mức độ tin cậy vào hệ thống tài chính toàn cầu – đặc biệt là đồng USD – đang suy giảm.

Không chỉ vậy, giá trị lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương hiện đã vượt qua giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ trong danh mục dự trữ, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự dịch chuyển chiến lược.

Xu hướng này phản ánh nỗ lực đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD – vốn từ lâu là trụ cột của hệ thống tài chính quốc tế.

“Xu hướng tăng” dài hạn của vàng

Seeking Alpha đưa ra quan điểm tích cực dài hạn đối với vàng. Tác giả khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc các tài sản gắn với vàng, trong bối cảnh: Nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục tăng; Đồng USD có dấu hiệu suy yếu; Bất ổn tài chính và địa chính trị gia tăng.

Theo đó, mức giá mục tiêu dài hạn được đưa ra là 6.000 USD/ounce, dựa trên sự kết hợp của nhu cầu cơ cấu và xu hướng giảm niềm tin vào hệ thống tiền tệ hiện tại.

Rủi ro ngắn hạn vẫn tồn tại

Dù triển vọng dài hạn của vàng được đánh giá tích cực, Seeking Alpha cũng lưu ý một số rủi ro trong ngắn hạn. Đáng chú ý là việc dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng đã đạt mức kỷ lục trong thời gian gần đây, cho thấy tâm lý thị trường vẫn biến động mạnh.

Ngoài ra, sự thiếu đồng thuận trong chiến lược dự trữ của các ngân hàng trung ương cũng có thể tạo ra những biến động khó lường.

Tuy nhiên, Seeking Alpha nhìn chung cho rằng vàng không chỉ là tài sản trú ẩn, mà còn là “tấm gương” phản chiếu những thay đổi trong trật tự tài chính toàn cầu.

Dù không gây ra những cú sốc tức thời, nhưng xu hướng tăng giá kéo dài của vàng suốt nhiều thập kỷ có thể đang báo hiệu một thực tế lớn hơn: sự dịch chuyển dần khỏi vai trò thống trị của đồng USD.

Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục giữ vị thế đặc biệt – không chỉ là tài sản đầu tư, mà còn là chỉ báo chiến lược của hệ thống tiền tệ thế giới.