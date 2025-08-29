Biến động mảng gạch ốp lát tại Viglecera: VIT nhận sáp nhập VIH và TLT, có thể chuyển đổi BTK

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án đổi mới hoạt động của mảng Gạch ốp lát.

Cụ thể, CTCP Viglacera Tiên Sơn (HNX: VIT) nhận sáp nhập CTCP Viglacera Hà Nội (UPCoM: VIH), CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) theo phương án VIT phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho cổ đông TLT và VIH theo tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở định giá của đơn vị định giá độc lập.

Đồng thời, chuyển chức năng và bộ phân nhân sự của CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera (VIKD) thành khối kinh doanh của VIT, sáp nhập VIKD vào VIT sau khi VIT nhận sáp nhập TLT, VIH.

Còn CTCP Bê tông khí Viglacera (BTK), tại thời điểm thích hợp sẽ chuyển BTK thành công ty con của VIT phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trích nghị quyết HĐQT của Viglacera.

Với CTCP Bao bì và má phanh Viglacera, trước mắt giữ cơ cấu sở hữu vốn. Tại thời điểm thích hợp, Viglacera sẽ xem xét thực hiện thoái vốn hoặc thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật.

Viglacera Tiên Sơn - một công ty có trụ sở tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Công ty đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX từ năm 2009, đến nay có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và giá trị vốn hóa 930 tỷ đồng.

Trong khi Viglacera Hà Nội đang giao dịch trên thị trường UPCoM với giá trị vốn hóa gần 80 tỷ, vốn điều lệ 56 tỷ đồng. Viglacera Thăng Long cũng giao dịch tại UPCoM với vốn hóa hơn 136 tỷ, vốn điều lệ gần 70 tỷ đồng.

Ngoài việc tái cấu trúc mảng gạch ốp lát, cách đây ít ngày, Viglacera thông báo kế hoạch sắp xếp lại hoạt động mảng bất động sản; thoái vốn 2 công ty con là CTCP Tư vấn Viglacera và CTCP Visaho vào thời điểm thích hợp.

Ngoài thoái vốn các đơn vị kém hiệu quả, Viglacera cũng thông qua việc thành lập CTCP Đầu tư VIHOCE Tiên Dương với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, trong đó nắm giữ chủ chốt 51% cổ phần.

Về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của VCG đạt 6.135 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.141 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Viglacera đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 1.743 tỷ đồng, tăng 107% so với kết quả thực hiện được của năm 2024 (1.630 tỷ đồng). Còn doanh thu thuần năm dự kiến là 14.437 tỷ đồng, tăng 121% so với con số 11.906 tỷ đồng của năm 2024.

Như vậy, tính đến hết quý 2/2025, VCG đã hoàn thành 65% lợi nhuận trước thuế và 42% doanh thu thuần.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản Viglacera đạt hơn 25.502 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền giảm 30% về còn 2.018 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn phần lớn là tiền gửi tại ngân hàng hơn 937,2 tỷ đồng, gấp đôi so với hồi đầu năm.