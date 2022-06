Biên lợi nhuận doanh nghiệp dệt may sẽ bị thu hẹp, cổ phiếu có còn hấp dẫn?

Báo cáo chiến lược thị trường mới đây của SSI Research đánh giá, tốc độc tăng trưởng của ngành dệt may trong 6 tháng cuối năm sẽ giảm tốc.

Tăng trưởng 6 tháng cuối năm của DN dệt may sẽ giảm tốc



Trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 18,7 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may & sợi lần lượt đạt 14 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ và 2,4 tỷ USD tăng 11% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ đạt 7,6 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc. Bất chấp áp lực lạm phát có thể cản trở nhu cầu may mặc ở các nước phát triển trong trung hạn, hầu hết các công ty sản xuất hàng may mặc trong nước đều có đơn đặt hàng sản xuất đến tháng 11/2022 do sự chuyển dịch đơn đặt hàng hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Giá sợi nhập khẩu bình quân tăng 10% so với cùng kỳ trong 5 tháng năm 2022 do giá bông và dầu tăng lên, cùng với chi phí logistic neo ở mức cao.

Theo Sunsirs, giá sợi polyester và sợi bông ở Trung Quốc đều tăng từ 10% -18% so với cùng kỳ trong 5T2022. Điều này dẫn đến chi phí vải tăng lên và ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất trong nước - đặc biệt là những doanh nghiệp có phần lớn đơn hàng FOB (như MSH và TCM). Mặc dù chi phí vải tăng lên phù hợp với quan điểm của chúng tôi (đây), nhưng mức độ gián đoạn logistics và giá nhiên liệu tăng lên cao hơn ước tính của chúng tôi.

Theo các công ty sản xuất hàng may mặc trong nước, khách hàng đã rút ngắn thời gian đặt trước đơn hàng (ngoại trừ kỳ nghỉ lễ trong quý IV) do lượng hàng tồn kho ở thị trường xuất khẩu ở mức cao và áp lực lạm phát. Trước đây, khách hàng thường đặt hàng trước 6 tháng thì nay chỉ đặt hàng trước 3 tháng.

Theo SSI Research ước tính tăng trưởng doanh thu của các công ty sản xuất dệt may tại Việt Nam sẽ giảm tốc trong 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023.

Các công ty cũng dự kiến chi phí sợi, vải, logistic và nhân công vẫn neo ở mức cao do giá dầu tăng và sự cạnh tranh trên thị trường lao động (chủ yếu với các nhà máy FDI). Điều này tác động tiêu cực đến toàn bộ chuỗi cung ứng hàng dệt may, từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ.

Biên lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất trong nước tiếp tục bị thu hẹp. Tác động tiêu cực đến doanh thu và biên lợi nhuận có thể xảy ra nếu nền kinh tế Mỹ (thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam) suy yếu hoặc áp lực lạm phát cao hơn xảy ra trong 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023.

Doanh nghiệp dệt may làm ăn thế nào?

Trong 5 tháng đầu năm, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ) và 87 tỷ đồng (tăng58% so với cùng kỳ), hoàn thành 41% và 31% kế hoạch năm. Với tỷ trọng đơn hàng CMT cao, TNG chịu áp lực chi phí lạm phát ít hơn các công ty khác. Do đó, công ty có mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với các công ty cùng ngành trong giai đoạn này.

Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) trong cùng kỳ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 77,4 triệu USD (tăng 15% so với cùng kỳ) và 4,4 triệu USD (tăng 6% so với cùng kỳ), hoàn thành 43% và 41% kế hoạch năm.

Tương tự như MSH, TCM phải đối mặt với áp lực chi phí gia tăng trong 5 tháng 2022 do chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng khiến biên lợi nhuận giảm. Nhà máy Vĩnh Long mới bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/2022, tuy nhiên hiện tại chỉ có 5 dây chuyền sản xuất (trong tổng số trên 29 dây chuyền) đang hoạt động do nhà máy đang gặp khó khăn trong việc thu hút lao động do cạnh tranh về lương.

Công ty CP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) trong quý I/2022 ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 640 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ) và 76,3 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ), hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng của cả năm. Giá bán bình quân sợi nguyên sinh và sợi tái chế lần lượt tăng 18% và 5% so với cùng kỳ, sau khi chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh (giá sợi nguyên sinh tăng đáng kể do giá dầu tăng).

Biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 17,5% trong QI/2022 do sản lượng sợi chất lượng thấp hơn tồn kho được bán ra. STK dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ duy trì mức 18% như năm 2021 trong QII/2022. STK hoàn toàn có thể chuyển việc tăng chi phí chip PET sang cho khách hàng. Tuy nhiên, do chi phí logistic tăng cao nên công ty phải chịu hoàn toàn mức tăng chi phí vận chuyển nguyên vật liệu nhập khẩu.

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HoSE: GIL) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng 64% so với cùng kỳ) và 107 tỷ đồng (tăng 51% so với cùng kỳ), hoàn thành 36% và 43% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, đây là một kế hoạch thận trọng và ban lãnh đạo dự kiến lợi nhuận ròng có thể đạt 400 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận gộp đạt 17,3% trong Q1/2022, so với 19,4% trong

Trong quý I/2021 do chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu tăng. GIL phụ thuộc nhiều vào các đơn đặt hàng của Amazon (chủ yếu là kho lưu trữ, hàng dệt may của công ty và thuê ngoài), chiếm 85% tổng doanh thu trong năm 2021. Hợp đồng của Amazon được gia hạn hàng năm và GIL đang thảo luận để gia hạn số lượng đơn đặt hàng cho Amazon vào tháng 7. Việc phụ thuộc vào một khách hàng lớn là khá rủi ro.

Mặt khác, GIL đang phát triển Khu công nghiệp Phú Bài tại Huế, KCN có vị trí đắc địa gần sân bay Phú Bài và có tổng diện tích 460 ha. GIL đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cho khu công nghiệp và hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. GIL kỳ vọng mảng kinh doanh mới này sẽ tạo ra thu nhập từ năm 2023 trở đi.

Cổ phiếu ngành dệt may giao dịch ở mức P/E trung bình thấp hơn khoảng 8x-9x?

Cổ phiếu ngành dệt may giao dịch ở mức P/E 2022 là 10x. Định giá đạt mức cao nhất lịch sử là 14x vào tháng 12/2021. Đối mặt với biến động về nhu cầu trong năm tới cùng với biên lợi nhuận thu hẹp do chi phí tăng, SSI Reserch cho rằng cổ phiếu ngành dệt may có thể giao dịch ở mức P/E trung bình thấp hơn khoảng 8x-9x, để phản ánh tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023.

Theo SSI Reserch, cổ phiếu TNG trong ngắn hạn. Nhưng với thời gian đầu tư trên 1 năm nên lựa chọn cổ phiếu STK.

"Chúng tôi cho rằng TNG sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh hơn các công ty sản xuất trong nước trong năm 2022 do nhu cầu tăng từ giờ đến cuối năm. TNG đang hoạt động hết công suất với 275 dây chuyền sản xuất. Trong năm nay, công ty đang mở rộng thêm 43 dây chuyền mới để đáp ứng các đơn đặt hàng mới (tăng15% công suất). Với tỷ lệ đơn đặt hàng CMT cao, biên lợi nhuận của TNG sẽ ổn định hơn so với các công ty sản xuất FOB khác, các công ty phải đối mặt với chi phí vải và logistic ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhu cầu đối với các đơn đặt hàng may mặc trong năm tới vẫn không chắc chắn.

Là công ty sản xuất sợi cao cấp, chúng tôi cho rằng STK có một số lợi thế về giá so với các công ty may mặc khác, điều này sẽ giúp bảo vệ biên lợi nhuận gộp của công ty. Nhu cầu về sợi tái chế vẫn tăng trong trung hạn và việc mở rộng công suất của STK sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng thị phần", báo cáo của SSI Reserch nêu.