[Biz Insider] Cổ phiếu MCM lên sàn HoSE, Mộc Châu Milk có gì?

Cổ phiếu MCM của Mộc Châu Milk đã có phiên đầu trên sàn HoSE khá "im ắng" khi chỉ tăng 2,8% so với giá tham chiếu và khớp lệnh giao dịch 386.100 đơn vị.

Ngày 25/6, 110 triệu cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) "chào sàn" HoSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 42.800 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá) là 1.100 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch, cổ phiếu MCM tăng 2,8% lên mức 44.000 đồng/cổ phiếu. Khớp lệnh giao dịch 386.100 đơn vị và dư mua 20.000 đơn vị. Như vậy, ước tính tổng giá trị vốn hóa của Mộc Châu Milk đạt hơn 4.800 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu MCM lên giao dịch trên sàn UPCoM vào giữa tháng 12/2020. Vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm này chỉ ở mức 668 tỷ đồng, tương ứng khối lượng lưu hành 66,8 triệu cổ phiếu.

Về triển vọng tương lai, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, tăng trưởng doanh thu sẽ là “xương sống” cho kết quả kinh doanh năm 2024 của Mộc Châu Milk. Nhóm phân tích đánh giá, hai yếu tố hỗ trợ chính cho kết quả kinh doanh của Mộc Châu Milk là mạng lưới phân phối rộng hơn và dự án tái định vị thương hiệu.

Cùng với khả năng tối ưu hóa chi phí, nhóm phân tích ước tính lợi nhuận ròng năm 2024 của Mộc Châu Milk sẽ tăng cùng mức độ với doanh thu. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2024 đạt lần lượt 3.286 tỷ đồng (tăng 4,8% so với năm 2023) và 397 tỷ đồng (tăng 6,1%).

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) tiền thân là Nông trường Quân đội Mộc Châu, được thành lập từ năm 1958. Đây là doanh nghiệp với nhiệm vụ chính là chăn nuôi bò sữa, cung cấp con giống bò sữa, sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sữa bò và sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Tháng 9/2004, Mộc Châu Milk bắt đầu chuyển đổi mô hình quản lý từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết định số 3306/QĐ/BNN-TTCB của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, với vốn điều lệ khi cổ phần hóa là 7,1 tỷ đồng.

Trong đó, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (tại thời điểm tháng 9/2004) nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông của Mộc Châu Milk. Nguồn: BCTC quý I/2024.

Ngày 19/12/2019, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk; HoSE: VNM) đã chi gần 1.800 tỷ đồng để sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty cổ phần GTNfoods – là công ty mẹ của Mộc Châu Milk tại thời điểm này.

Tính đến hết quý I/2024, Mộc Châu Milk có hai cổ đông lớn là Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico; sở hữu 59,3% vốn điều lệ) và Vinamilk (sở hữu 8,85% vốn điều lệ). Trong khi đó, VNM nắm gần 70% vốn của Vilico.

Ngoài ra, bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Vinamilk đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Mộc Châu Milk.

"Soi" bức tranh tài chính của Mộc Châu Milk

Dữ liệu thống kê cho thấy, kể từ khi "về tay" Vinamilk năm 2019, Mộc Châu Milk ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định, tăng trưởng qua từng năm.

Cụ thể, năm 2020, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 2.823 tỷ đồng, lãi sau thuế 281 tỷ đồng, lần lượt tăng 68% và 10% so với năm trước. Bước sang năm 2021, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk ở mức 2.926 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 14% so với năm 2020.

Đến năm 2022, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần là 3.133 tỷ đồng, lãi sau thuế 347 tỷ đồng, tăng 7% và 9% so với năm 2021.

Bức tranh tài chính của Mộc Châu Milk. Nguồn: BCTC kiểm toán các năm.

Đáng chú ý 2023, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần ở mức 3.135 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 374 tỷ đồng, lần lượt đi ngang và tăng 8% so với thực hiện 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Mộc Châu Milk kể từ năm 2016 tới nay.

Năm 2024, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 3.367 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với kết quả kiểm toán năm 2023. Tuy nhiên, hết quý I/2024, Mộc Châu Milk chỉ báo lãi sau thuế vỏn vẹn gần 50 tỷ đồng, "rơi tự do" 50,8% so với cùng kỳ năm 2023 và chỉ đạt 15% kế hoạch lãi năm.

Trả lời cổ đông tại Đại hội thường niên của MCM 2024, bà Mai Kiều Liên cho biết, doanh thu quý I giảm do thời tiết không ủng hộ việc bán hàng. Bên cạnh đó, thị trường sữa Việt Nam giảm 1% trong năm 2023 và giảm 2,8% trong quý I/2024. Điều này cho thấy sức mua giảm, thị trường sữa chưa phục hồi.

Ngoài ra, bà Liên cho hay, lợi nhuận giảm 11,4% do công ty tăng đầu tư vào hệ thống bán hàng, marketing và lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm do nguồn tiền, lãi suất đều giảm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong quý I/2024, Mộc Châu Milk chi 118,1 tỷ đồng cho hoạt động hỗ trợ, quảng cáo, khuyến mại, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, doanh thu tiêu thụ sữa của Mộc Châu Milk vẫn giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023, còn 606,6 tỷ đồng. Còn thu nhập lãi của Mộc Châu Milk trong quý đầu năm 2024 ghi nhận gần 30,4 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, lợi nhuận đầu tư ứng vốn.

Tại ĐHĐCĐ năm 2024, bà Liên cho cho biết, năm nay, Mộc Châu Milk tập trung vào Digital Marketing, hướng đến người tiêu dùng và doanh nghiệp có chiến lược tái định vị thương hiệu, hệ thống phân phối.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt 1.605 tỷ đồng, đi ngang so với số đầu năm. Trong đó, công ty đang sở hữu 1.488 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trong danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn. Hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Mộc Châu Milk đạt 233 tỷ đồng, giảm 16% so với số đầu năm. Đáng chú ý, Mộc Châu Milk vẫn duy trì không vay nợ tài chính kể từ quý III/2022.

Kể từ khi niêm yết, Mộc Châu Milk luôn là doanh nghiệp có mức chi cổ tức đều đặn bằng tiền. Năm 2020, Mộc Châu Milk chi cổ tức tỷ lệ 15%. Năm 2021 và 2022, Mộc Châu Milk đều chi cổ tức với tỷ lệ lần lượt là 25% và 20%

Năm 2023, Mộc Châu Milk chi 220 tỷ đồng để trả cổ tức, tỷ lệ 20% (tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu); tổng chi cổ tức bằng 58,75% lãi sau thuế năm 2023. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Mộc Châu Milk thông qua trả cổ tức tổi thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.