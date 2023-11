Bỏ cả trăm triệu độ lại, chủ xe Honda Civic bán lỗ khó tin

Mặc dù đã độ lại xe từ trong ra ngoài, nhưng chủ xe vẫn rao bán Honda Civic với giá rẻ bất ngờ.

All New Honda Civic thế hệ thứ 11 của dòng sedan hạng C đến từ thương hiệu Nhật Bản mới ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 2/2022. Sau hơn 1 năm lăn bánh, Honda Civic đã liên tục lên sàn xe cũ với giá bán khá hấp dẫn là phương án lựa chọn cho nhiều người.

Honda Civic độ bán lại giá rẻ khó tin

Mới đây, trên thị trường xe cũ xuất hiện thông tin chiếc Honda Civic sản xuất và lăn bánh năm 2023 được chủ nhân rao bán nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng.

Sự đặc biệt của chiếc Honda Civic nằm ở việc chủ nhân đã chi hàng trăm triệu đồng để độ lại từ trong ra ngoài. Trong đó, nội thất của xe đã được làm phủ màu hồng, các chi tiết đều được bọc da lạ mắt, bên ngoài là bộ bodykit giúp Honda Civic trở nên thể thao hơn.

Honda Civic rao bán giá rẻ. Ảnh AT.

Theo đó, chiếc Honda Civic đời mới này chạy 5.500km và còn tương đối mới. Được biết, Honda Civic 2023 đang được rao bán thuộc phiên bản RS cao cấp nhất với ngoại thất màu trắng. Giá xe Honda Civic RS là 875 triệu đồng và để lăn bánh, khách hàng phải bỏ ra 1,002 tỷ đồng ở Hà Nội.

Trong khi đó, chiếc xe này đang được rao bán lại với giá 725 triệu đồng, có thương lượng, mức khấu hao đến 277 triệu đồng, chưa bao gồm tiền độ gần 100 triệu đồng.

Như vậy, chủ xe đã lỗ gần 400 triệu đồng dù Honda Civic RS này mới lăn bánh hơn 5.000km. Đây là mức giá hấp dẫn dành cho những người chấp nhận sử dụng xe cũ, chỉ mất khoảng hơn 10 triệu đồng để sang tên đổi chủ là có một chiếc xe như mới.

Honda Civic có gì đặc biệt?

Honda Civic RS là phiên bản cao cấp với những trang bị hiện đại. Ở ngoại thất, khu vực đầu xe Civic đời mới thiết kế toàn bộ với lưới tản nhiệt sơn đen bóng, nối liền hệ thống chiếu sáng hiện đại. Với bản cao cấp nhất, huy hiệu RS được gắn ngay phía trên lưới tản nhiệt.

Honda Civic RS sử dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại được ứng dụng cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng của xe.

Phiên bản cao cấp nhất của Honda Civic dùng mâm 18 inch sơn đen. Đuôi xe có cánh gió dạng liền đồng màu thân xe chứ không phải rời kết hợp cụm đèn hậu LED tương tự bản cao cấp.

Honda Civic đã được độ lại. Ảnh AT.

Nội thất của Honda Civic thế hệ 11 được làm mới toàn bộ theo hướng tối giản, thân thiện với người dùng và mang lại cảm giác cao cấp hơn. Vô-lăng vẫn dạng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển tiện dụng. Cần số tái thiết kế ngắn hơn, bọc da sang trọng và êm ái khi sử dụng.

Với bản cao cấp nhất RS, người dùng xe Honda Civic được nâng tầm trải nghiệm với loạt tiện ích hiện đại như: vô-lăng và ghế lái đều bọc da; lẫy chuyển số và chế độ lái thể thao; cụm đồng hồ Full LCD 10,2 inch; màn hình giải trí kích thước 9 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây; điều hòa tự động 2 vùng; âm thanh 12 loa Bose; sạc không dây; chìa khóa Smart Key Card.

"Trái tim" của Honda Civic là động cơ tăng áp 1.5L VTEC cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 240Nm. Xe kết nối cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước cùng 3 chế độ lái.