Giá vàng hôm nay 7/8: Nhà đầu tư mạnh tay chốt lời giá vàng quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 7/8, thế giới quay đầu giảm

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 8h sáng ngày 7/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.370 USD/ounce, giảm hơn 12 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua (giờ Việt Nam) cũng ở quanh mức 3.370 USD/ounce, giảm hơn 10 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường.

Theo Kitco, giá vàng thê giới giảm do đang chịu áp lực chốt lời và thanh lý vị thế mua yếu từ các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn. "Khẩu vị" rủi ro của nhà đầu tư, nhà giao dịch trên thị trường chung được cải thiện đôi chút vào giữa tuần cũng là một yếu tố tiêu cực đối với kim loại quý này.

Bên cạnh đó, sự quay đầu giảm của giá vàng thế giới đến từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Mỹ có chiều hướng tích cực. Cụ thể, Cục Phân tích Kinh tế Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tháng 6 thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đã giảm 16% so với tháng 5, xuống còn ở mức 60,2 tỷ USD. Trong đó, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 6 giảm xuống còn 9,4 tỷ USD, thấp nhất kể từ tháng 2/2004 trở lại đây.

Trong khi giá vàng tại Mỹ đi xuống, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc lại thể hiện sức mua mạnh mẽ. Theo Bloomberg, lượng vàng nắm giữ trong các kho liên kết với Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải đã tăng lên mức kỷ lục, vượt mốc 36 tấn. Các ngân hàng và nhà giao dịch đang tích cực tận dụng khoảng chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và kỳ hạn để kiếm lời thông qua hoạt động kinh doanh chênh lệch giá. Vàng được mua ở thị trường giao ngay với giá thấp hơn, sau đó chuyển vào kho của sàn giao dịch để giao hàng, giúp các nhà đầu tư đóng vị thế kỳ hạn có lãi.

Về kỹ thuật, phe mua vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn đối với hợp đồng vàng giao tháng 12. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là chốt phiên trên ngưỡng kháng cự mạnh tại đỉnh tháng 7, mức 3.509 USD. Trong khi đó, bên bán đang nhắm đến việc kéo giá xuống dưới mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tại 3.300 USD. Các mốc kháng cự gần là 3.444,90 USD và 3.450 USD, còn hỗ trợ nằm tại 3.397,90 USD và 3.350 USD. Chỉ số xếp hạng thị trường của Wyckoff đối với vàng hiện là 6,5 điểm.

Giá vàng SJC thu hẹp chênh lệch mua - bán

Giá vàng hôm nay ngày 6/8, ghi nhận vàng miếng SJC tăng giá chiều mua, thu hẹp chênh lệch giá giữa 2 chiều mua – bán so với phiên trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 122,4 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ giá chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,4 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 122,4 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ giá chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1,4 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 121,2 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 116,7 – 119,7 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.