Loạt xã, phường ở Huế xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, thịt lợn ế ẩm chưa từng thấy

Tiêu hủy 510 con lợn ở Huế do dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 7/8, theo tin từ Sở Nông nghiệp và môi trường thành phố Huế, hiện dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 12 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tính đến ngày 5/8, dịch tả lợn Châu Phi đã được ghi nhận trên các đàn lợn của 43 hộ dân ở 25 thôn thuộc 12 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế. Tổng cộng đã có 510 con lợn bị tiêu hủy với tổng trọng lượng khoảng 31 tấn.

Lực lượng chức năng thành phố Huế tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi.

Theo Sở Nông nghiệp và môi trường thành phố Huế, nhìn chung tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xảy ra cục bộ, tập trung chủ yếu các hộ chăn nuôi tự phát, thiếu an toàn sinh học trong, kê khai hoạt động chăn nuôi đúng theo quy định. Khi phát hiện lợn mắc dịch, người dân đã chủ động báo lực lượng thú y các xã, phường và tự nguyện tiêu hủy.

Đến nay Sở Nông nghiệp và môi trường thành phố Huế đã cung cấp gần 1.000 lít hóa chất và cấp phát khối lượng lớn vôi bột cho các xã, phường để tiêu hủy lợn dịch và tiến hành tiêu độc khử trùng theo quy định.

Xác định dịch tả lợn Châu Phi lây lan nhanh, Sở Nông nghiệp và môi trường thành phố Huế đã tham mưu UBND thành phố ban hành 4 công văn chỉ đạo phòng, chống dịch.

Trên địa bàn thành phố có 25 lò mổ lớn nhỏ, trong đó có 4 lò mổ tương đối lớn. Các lò mổ lớn nhỏ đều có cán bộ thú y kiểm tra lâm sàng lợn trước mổ. Lực lượng thú y hoạt động 24/24 giờ để kiểm tra chặt chẽ hoạt động các cơ sở giết mổ.

Khi lợn nhập vào lò được cán bộ thú y kiểm tra, đến trước khi mổ khoảng 1 giờ thì kiểm tra lâm sàng lần nữa mới cho giết mổ. Ngành thú y kiên quyết xử lý đối với với hành vi giết mổ lợn bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết do vận chuyển.

Số ca mắc liên cầu lợn tăng cao khiến nhiều quầy bán thịt lợn tại chợ Bến Ngự (TP.Huế) đóng sạp nghỉ bán, một số quầy còn hoạt động thì rơi vào tình trạng ế ẩm.

Thời gian qua, tình trạng dịch tả lợn Châu Phi lây lan ở thành phố Huế cùng với việc hàng chục người dân trên địa bàn mắc liên cầu lợn đã khiến thịt lợn tại địa phương ế ẩm. Rất nhiều quầy bán thịt lợn tại các chợ truyền thống trên địa bàn đã ngưng hoạt động do người dân lo ngại dịch bệnh.

“Gần 10 năm bán thịt lợn ở chợ, tôi chưa bao giờ thấy thịt lợn ế ẩm như hiện nay”, một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Bến Ngự, TP.Huế cho biết.

Người tiêu dùng quay lưng với thịt lợn cũng khiến nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP.Huế đổi món từ các món ăn có thịt lợn sang thịt bò, gà, vịt và các loại thủy hải sản. Trong đó, rất nhiều quán bún trên địa bàn đã không còn bán món bún giò heo như trước đây mà chỉ bán bún bò, bún vịt...