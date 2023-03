Bộ Công an trang cấp 40 xuồng máy cho Công an Thừa Thiên Huế để phòng chống thiên tai

Bộ Công an bàn giao 40 xuồng máy có công suất 15 CV và 30 phao bè cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Các phương tiện này sẽ được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trang cấp cho lực lượng công an các xã, phường có địa hình thấp trũng ở tỉnh.