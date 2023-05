Bộ Công Thương: EVN đi vay than cũng phải có điện

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, dù EVN không được giãn nợ, vẫn phải đi vay than, không thể để nhà máy để không, không thể để không có điện!

Cung ứng điện miền Bắc đang căng thẳng

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong thời điểm này, việc đảm bảo tin cậy phát điện của các nhà máy phát điện là yếu tố rất quan trọng. Trong mùa khô các nhà máy phát điện than, khí đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nếu có sự cố phải tìm cách khắc phục nhanh nhất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An (Ảnh: BCT)

Ông An nêu thực trạng, hiện có một số sự cố nhà máy đang phải sửa như Nghi Sơn, Vũng Áng, Cẩm Phả và Phả Lại với tổng công suất phát điện hơn 2.000 MW, còn lại các nguồn hiện nay bám lưới hết và có cải tiến. Những tổ máy mới cũng nỗ lực đưa vào vận hành.

Nói về sản lượng tiêu thụ, theo lãnh đạo Bộ Công Thương, miền Bắc đang ở cao điểm mùa nắng nóng, khô hạn. Miền Nam đã chính thức bước vào mùa mưa nên phụ tải sẽ không cao. Những ngày sắp tới, phụ tải miền Bắc sẽ cao hơn, còn miền Nam đã bình ổn.

"Tổng công suất điện Việt Nam hiện có 80.000 MW, công suất phụ tải cao nhất 44.660 MW, nếu chúng ta đảm bảo tốt, nhiên liệu đủ, điều tiết hồ và tiết kiệm thì chúng ta sẽ vượt qua khó khăn", ông An nói.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng An, về cung ứng điện Bộ Công Thương rất quyết liệt và Phó Thủ tướng chỉ đạo hàng ngày. Khó khăn về hồ thuỷ điện cạn nước không phải bây giờ mới gặp, nhưng năm nay khó khăn hơn. Chính vì vậy, đảm bảo cung ứng điện cần nỗ lực các bên cả EVN, PVN, các bên có nhà máy điện khác.

"Thủ tướng yêu cầu chúng ta có nhiều nhà máy điện như thế không thể để nhà máy không chạy, để thiếu điện, bằng mọi cách phải đảm bảo đủ nguyên liệu, phát điện", ông An truyền đạt ý kiến.

Về khó khăn than cung ứng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, hiện Thủ tướng giao cho TKV, Tổng Công ty than Đông Bắc phải đáp ứng đủ theo yêu cầu. Hiện các đơn vị này thực hiện nghiêm chỉ đạo như cung ứng thân đủ cho các nhà máy điện Thái Bình 2, Mông Dương, Hải Dương.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN điều tiết dùng nước ở thuỷ điện cho hợp lý, phối trộn điện giữa thuỷ điện với nhiệt điện than và khí. Hồ nào nước quá thấp sẽ dừng lại để sử dụng điện than, khí.

"Thủ tướng chỉ đạo rồi, có nhà máy không được để bỏ trống, nằm chơi. Kể cả EVN không được giãn tiền than thì cũng phải mua, không thể không có điện được. Hai hôm trước, nhiệt điện Thái Bình 2 đã chạy được 900MW, hy vọng sẽ sớm xử lý bơm cấp, trục trặc kỹ thuật để chạy thêm 300 MW nữa nâng tổng tải lên 1.200MW của cả hai tổ máy thì sẽ yên tâm. Công suất và phụ tải còn phụ thuộc vào độ tin cậy của phát điện, quản lý vận hành nữa", ông An nhấn mạnh.

Về điều chuyển than, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng, điều chuyển than hiện được thực hiện tốt, chúng ta đã điều chuyển than từ Phả lại sang Hải Phòng, vay than từ điện Duyên Hải 2 sang Duyên Hải 3. Các nhà máy điện đang sửa chữa Vũng Áng và Nghi Sơn thông tin mới cập nhật là giữa 15/7 mới sửa chữa xong, nên chủ động việc mượn trả than.