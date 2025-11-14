Bộ đội tặng hươu, bò giống cho người dân nghèo 3 xã vùng biên Quảng Ngãi

Sáng 14/11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, Binh đoàn 15 đã tổ chức trao tặng hươu giống cho người dân, trao quà cho học sinh nghèo ở 2 xã vùng biên giới Ia Đal và Ia Tơi. Theo đó Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, Binh đoàn 15 đã tặng quà (tiền mặt và hiện vật) cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 148 triệu đồng.

Hươu giống của Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, Binh đoàn 15 trao tặng cho người dân vùng biên Quảng Ngãi.Ảnh: VT

Trao tặng 18 cặp hươu giống sinh sản cho 18 hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 808 triệu đồng.

Tặng hươu giống cho người dân địa phương nằm trong chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, theo mô hình “Bộ đội đồng hành cùng dân bản”. Theo đó trong giai đoạn 2022-2024, đơn vị đã huy động 2,8 tỷ đồng để cấp 97 con bò giống cho 97 hộ và năm nay 2025, qua nắm bắt nguyện vọng của bà con và khảo sát điều kiện thực tế, đơn vị đã mua tặng hươu giống. Trung tá Hoàng Văn Quyết, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, Binh đoàn 15.

Chủ tịch UBND xã Ia Đal Pờ Ly Hảo cảm ơn sự quan tâm của Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 15 đối với công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương; đồng thời cho biết hươu giống là vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Đây là hoạt động vô cùng thiết thực của Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, Binh đoàn 15 để giúp cho các hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Tặng quà cho trẻ em nghèo vùng biên giới Quảng Ngãi.Ảnh: VT

“Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn kỹ thuật, để bà con chăm sóc tốt và phát triển tăng đàn, mang lại nguồn thu ổn định cho các hộ dân”, Trung tá Hoàng Văn Quyết bày tỏ.

Cùng với 2 xã Ia Đal và Ia Tơi, vào hôm qua, ngày 13/11, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tại xã vùng biên Rờ Kơi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, Binh đoàn 15 cũng đã tổ chức trao tặng 23 con bò giống sinh sản cho 23 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn, với tổng kinh phí 723 triệu đồng.

Bò giống sinh sản của Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, Binh đoàn 15 tặng cho người dân.Ảnh: VT

Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi Đoàn Thế An cho biết là xã vùng biên nên Rờ Kơi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Việc được Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732, Binh đoàn 15 hỗ trợ bò giống sẽ giúp người dân Rờ Kowi có điều kiện phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.