Huế tính nâng cao trình tích nước hồ Tả Trạch, giảm áp lực ngập lụt vùng hạ du

Ngày 16/4, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã kiểm tra thực tế tại công trình hồ Tả Trạch – công trình thủy lợi trọng điểm ở thượng nguồn sông Hương.

Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau gần một thập kỷ đưa vào khai thác, hồ Tả Trạch đã phát huy hiệu quả rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Với dung tích khoảng 646 triệu m³, hồ có khả năng điều tiết, cắt giảm lũ hiệu quả, góp phần giảm đáng kể áp lực ngập lụt cho khu vực hạ du sông Hương.

Không chỉ vậy, công trình còn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh nguồn nước, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đồng thời bổ sung dòng chảy mùa khô, cải thiện môi trường sinh thái vùng đầm phá.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, TP. Huế đang nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực điều tiết của hồ Tả Trạch, trong đó có phương án nâng cao trình tích nước nhằm tăng dung tích phòng lũ, hướng đến phát triển bền vững.

Sau khi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Huế đánh giá cao công tác quản lý, vận hành hồ Tả Trạch ngày càng khoa học, hiệu quả. Ông nhấn mạnh, hồ Tả Trạch là công trình đặc biệt quan trọng trên thượng nguồn sông Hương, do đó việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp và vận hành hiệu quả là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động xây dựng các kịch bản điều tiết, tăng cường kiểm tra an toàn công trình, nhất là trước mùa mưa bão; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong điều hành liên hồ chứa và kịp thời cảnh báo cho các địa phương nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trước đó, UBND TP. Huế đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án nâng cao trình tích nước hồ Tả Trạch với sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Theo đơn vị tư vấn, nhiều phương án chuyển lũ đã được nghiên cứu theo các kịch bản khác nhau, trong đó đáng chú ý là định hướng chuyển một phần lưu lượng lũ sang các lưu vực lân cận như sông Nông, sông La Sơn và sông Phước Mỹ.

Vớ dung tích 646 triệu m3, hồ Tả Trạch nằm ở thượng nguồn sông Hương, TP. Huế là một trong 4 hồ thủy lợi lớn nhất cả nước.

Các phương án này đi kèm với đề xuất xây dựng các công trình phù hợp, bảo đảm thích ứng điều kiện địa hình và yêu cầu vận hành thực tế. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích tính khả thi, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến an toàn công trình và tác động đối với khu vực hạ du.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị tư vấn và cơ bản thống nhất với hướng đề xuất. Ông nhấn mạnh việc nâng cao trình tích nước cần được xem xét toàn diện, thận trọng, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Các đơn vị được yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ các yếu tố an toàn đập, đánh giá phương án chuyển nước qua các công trình hạ tầng, xây dựng kịch bản ứng phó tình huống khẩn cấp, lập bản đồ ngập lụt chi tiết và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành.

Sau các đợt lũ lớn, đặc biệt là trận lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, TP. Huế đã đề xuất Trung ương xem xét nâng cao mực nước dâng của hồ Tả Trạch. Theo định hướng ban đầu, phương án nâng cột nước thêm khoảng 1m đến hơn 1m đang được nghiên cứu, đánh giá.

Việc nâng cao trình tích nước hồ Tả Trạch được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho vùng hạ du, nhất là trong bối cảnh mưa lũ ngày càng diễn biến khó lường.

