Tiêu điểm

Quảng Ninh yêu cầu chấm dứt “đùn đẩy”, siết xử lý dự án chậm tiến độ

+ aA -
Thanh Phong
16/04/2026 19:09 GMT +7
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã ra kết luận về việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài tại địa phương.

Dự án chậm tiến độ Quảng Ninh: Yêu cầu xử lý dứt điểm, không đùn đẩy

Sở Tài chính Quảng Ninh đã có báo cáo với UBND tỉnh tổng hợp tình hình xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trên Hệ thống 751 (kỳ tháng 3/2026) của tỉnh, đồng thời ghi nhận của các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Theo đó, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Trung ương.

"Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trực tiếp ký báo cáo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả xử lý các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, không báo cáo hình thức.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường rút kinh nghiệm trong việc chậm tham mưu, chưa nắm chắc các tồn tại của từng dự án, dẫn đến chậm tiến độ xử lý một số dự án, báo cáo, đề xuất chưa sát với tình hình; yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác tham mưu trong thời gian tới", trích thông báo kết luận số 141/TB-VP.UBND.

Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco (Hạ Long, Quảng Ninh) xây dựng dở dang, bị bỏ hoang nhiều năm qua gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Thanh Phong)

Theo tổng hợp, báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ninh, trên Hệ thống 751 của tỉnh hiện có tổng số 68 dự án cập nhật. Trong đó, ngành chức năng đã tháo gỡ 16 dự án và 52 dự án đang tháo gỡ.

Trong 52 dự án đang tháo gỡ, Sở Tài chính cập nhật 09 dự án vào Nhóm 2 (áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15), 06 dự án vào Nhóm 4 (thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành), 36 dự án thuộc Nhóm 5 (thẩm quyền của tỉnh) và 01 dự án thuộc Nhóm 6 (nhóm dự án PPP).

Quảng Ninh siết trách nhiệm xử lý dự án chậm tiến độ theo từng nhóm

Đáng chú ý, đối với Nhóm 4, lãnh đạo UBND Quảng Ninh kết luận, trừ dự án Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, 05 dự án còn lại qua rà soát thuộc phạm vi xử lý của tỉnh, yêu cầu Sở Tài chính cập nhật chuyển sang Nhóm 5.

Bên cạnh Nhóm 4, qua rà soát hồ sơ, UBND Quảng Ninh kết luận, trong tổng số 52 dự án còn vướng mắc, tồn đọng, có 7 dự án đang chờ Trung ương xem xét. Còn lại 45 dự án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xử lý, tháo gỡ của tỉnh.

Qua đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Ninh giao nhiệm vụ, thời hạn cụ thể để xử lý đối với từng dự án. Nhiều dự án tồn đọng lâu năm được yêu cầu báo cáo ngay trong tháng 4 và tháng 5 tới đây.

Điển hình, Dự án Nhóm nhà ở tại khu 4B, phường Quang Hanh: Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan, UBND phường Quang Hanh thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 90/TB-VP.UBND ngày 18/3/2026. Cụ thể, tổ chức thẩm định 3 thủ tục trong 1 cuộc họp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo đúng quy định trước ngày 20/4/2026.

Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco: UBND phường Hạ Long kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc chậm phối hợp triển khai các thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/5/2026 làm cơ sở để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo, khắc phục tình trạng lãng phí kéo dài của dự án này.

Tham khảo thêm
Quảng Ninh có thêm 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia

Quảng Ninh có thêm 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia

Chọn Đông Triều làm điểm, Hội Nông dân Quảng Ninh đẩy mạnh nguồn lực với loạt mục tiêu lớn cho nông dân

Chọn Đông Triều làm điểm, Hội Nông dân Quảng Ninh đẩy mạnh nguồn lực với loạt mục tiêu lớn cho nông dân

Tags:

Cùng chuyên mục

Doanh thu đa cấp cả nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Doanh thu đa cấp cả nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua 'tháng thử lửa' cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Bộ trưởng Công Thương: Việt Nam đã vượt qua "tháng thử lửa" cú sốc xăng dầu toàn cầu, thẳng thắn nhìn nhận thách thức

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường sắt mở bán 1,5 triệu vé tàu

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Doanh thu đa cấp cả nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Doanh thu đa cấp cả nước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Vì sao nhà đầu tư muốn điều chỉnh quy hoạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống quy mô 8 - 10 làn xe?

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Thủ tướng ra hạn chót về nhân sự chủ chốt của ACV để thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không Long Thành

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc

Đề xuất ban hành Lệnh khắc phục khẩn cấp hư hỏng 2 vị trí trên đèo Vi ô lắc