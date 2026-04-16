Trung Quốc mở cửa thương mại điện tử xuyên biên giới với hàng hóa Việt

Trong chuyến tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Toàn cảnh phiên họp cấp Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam

Hai Bộ trưởng nhất trí ghi nhận và khẳng định Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục là đối tác hợp tác thương mại quan trọng của nhau. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 256,5 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị phía Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, mở rộng danh mục các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan và mở cửa thị trường; công nhận lẫn nhau kết quả kiểm dịch động thực vật đối với hàng nông lâm thuỷ sản; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia chương trình "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”; tạo điều kiện cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua thương mại điện tử xuyên biên giới; mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại tiếp theo tại Trung Quốc (sau Văn phòng Trùng Khánh, Hàng Châu và Hải Khẩu).

Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc theo hình thức thương mại điện tử qua biên giới, đề nghị Việt Nam tăng cường sự hiện diện của Gian hàng quốc gia Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc (ngoài JD) để quảng bá tốt hơn nữa hình ảnh hàng hóa Việt Nam với người tiêu dùng Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, đề nghị hai Bộ cần tập trung triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ thành lập Nhóm công tác chung cấp kỹ thuật để rà soát tình hình, đôn đốc triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao và kết quả hội đàm hôm nay cũng như cam kết của hai Bên trong các văn kiện đã ký kết.