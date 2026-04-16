Dự án hơn 1.900 tỷ ở Kinh thành Huế: Hơn 500 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, dự án Giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế có tổng vốn 1.905 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 1.880 tỷ đồng và ngân sách địa phương 25 tỷ đồng.

Đến nay, tổng kinh phí đã được phê duyệt đạt 1.889,4 tỷ đồng, tương đương 99,01% kế hoạch; số tiền đã chi trả cho người dân là 1.638,4 tỷ đồng.

Khu vực di tích đàn Xã Tắc hiện vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Toàn dự án có 2.233 hộ dân bị ảnh hưởng và phải di dời. Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2.213 hộ, đạt tỷ lệ 99,1%. Tuy nhiên, vẫn còn 20 hồ sơ chưa được phê duyệt lần đầu do vướng mắc liên quan đến nhà thuộc sở hữu Nhà nước hoặc hồ sơ sử dụng nhà ở phức tạp.

Cụ thể, tại khu vực đàn Xã Tắc còn 2 trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý nhà; khu vực Lục Bộ tại Thượng thư đường Bộ Công còn 15 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp nhà ở xuống cấp, thay đổi nơi ở hoặc người được giao nhà đã qua đời; khu vực hồ Học Hải còn 3 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để niêm yết trong tháng 4/2026.

Về tiến độ bàn giao mặt bằng, đến đầu tháng 4/2026 đã có 1.728/2.233 hộ hoàn thành, đạt tỷ lệ 75,3%. Hiện còn 505 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó 239 hộ đã nhận tiền và đất tái định cư; 15 hộ đã nhận tiền nhưng chưa nhận đất; 146 hộ chưa nhận tiền nhưng đã nhận đất; 105 hộ chưa nhận cả tiền lẫn đất.

Đáng chú ý, tại khu vực Eo Bầu vẫn còn 39/41 hộ chưa bàn giao mặt bằng (giảm 2 hộ so với tháng 7/2025). Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 26 trường hợp. Đối với 13 hộ chưa có quyết định cưỡng chế, có 4 hộ đã đầy đủ chính sách, đang hoàn tất hồ sơ để ban hành quyết định trong tháng 4/2026.

Riêng 9 hộ chưa hoàn tất chính sách, gồm 5 trường hợp là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang được hoàn chỉnh thủ tục bố trí tái định cư; 4 trường hợp còn lại đang được rà soát lại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ do trước đây phê duyệt chưa đầy đủ.

Trước những vướng mắc trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế kiến nghị các cơ quan liên quan sớm phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để hoàn thiện hồ sơ vận động trước khi cưỡng chế. Đồng thời, đề xuất tổ chức cưỡng chế tại khu vực Eo Bầu theo từng cụm nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Dự án Giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được triển khai từ năm 2019 với cơ chế đặc thù do Chính phủ thông qua, được xem là “cuộc di dân lịch sử”. Việc triển khai đề án nhằm bảo tồn, phục hồi cảnh quan di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, đồng thời cải thiện điều kiện sống cho hàng nghìn hộ dân từng sinh sống trong khu vực chật hẹp, xuống cấp.