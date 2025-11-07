Bộ Quốc phòng điều động trực thăng tìm 3 nạn nhân mất tích ở biển Lý Sơn





Trưa 7/11, sau khi tiếp nhận, xem xét kiến nghị của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng đã đồng ý và điều động 1 máy bay trực thăng, tham gia tìm kiếm 3 nạn nhân ở đặc khu Lý Sơn.

Trực thăng được Bộ Quốc phòng điều động đang tham gia tìm kiếm 3 người mất tích tại vùng biển Lý Sơn.Ảnh: CTV (chụp sáng 7/11)

Được biết vào chiều 6/11/2025, khi bão số 13 Kalmeagi bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh đến vùng biển của tỉnh, tại khu vực cầu cảng cá Lý Sơn, đặc khu Lý Sơn, ông D.Q.C (sinh 1981), do mâu thuẫn gia đình nhảy cầu tự tử.

Sau khi biết được sự việc, ông Phạm Duy Quang (sinh 1978) và ông Lê Văn Sanh (sinh 1988), được nhiều người dân trên bờ hỗ trợ, đã dùng 1 thúng chèo tay ra cứu và vớt được ông D.Q.C.

Video: Máy bay trực thăng đã được Bộ Quốc phòng điều động để cùng tham gia tìm 3 nạn nhân mất tích ở vùng biển Lý Sơn.

Tuy nhiên tại thời điểm trên do sóng và gió quá lớn, nên thuyền thúng của 3 người đã bị đánh trôi dạt ra xa, không vào bờ được.

Ngay sau đó, Lực lượng Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, huy động tàu Thành Tâm mang BKS VT 0035 ra khơi tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành.

Ông D.Q.C.Ảnh: CTV (chụp chiều ngày 6/11).

2 người cứu hộ.Ảnh: CTV (chụp ngày 6/11)

Vì vậy tàu VT 0035 đã trở về và neo đậu tại cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn và sau đó, đã bị sóng lớn đánh tan tành phương tiện này.